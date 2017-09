Rabat: "No me gustan estas condiciones cuando parece que la carrera será en seco"

22/09/2017 - 17:23

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia) ha afirmado que se ha "divertido" y ha mejorado su confianza, pese a acabar 22º bajo unas condiciones "muy difíciles" en la primera jornada del Gran Premio de Arag**on, más aún cuando todo apunta a que la carrera se va a disputar "en seco".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Hoy las condiciones han sido muy difíciles y nunca es fácil saber hasta dónde puedes apretar cuando el circuito no está ni seco, ni mojado. He trabajado básicamente en mejorar mi confianza pero sin tomar grandes riesgos y, la verdad, es que el plan ha funcionado bien. No me gusta demasiado cuando tenemos estas condiciones, especialmente cuando parece que la carrera se va a disputar en seco. Pero a pesar de que no se podía ir muy rápido, me he divertido", comentó el piloto barcelonés al finalizar la segunda sesión de entrenamientos libres.

'Tito' Rabat, que concluyó antepenúltimo con un tiempo de 2'02.392, espera que las condiciones mejoren para la clasificación. "Mañana veremos qué pasa, pero espero que el tiempo sea más estable, porque hoy hemos perdido un día para trabajar en la puesta a punto de carrera", finalizó.

Por su parte, su compañero de equipo Jack Miller reiteró que la jornada había sido "muy extraña" por las condiciones de la pista, "mojada por la mañana" y al final de los libres 1 "ha comenzado a secarse".

"Ha sido un día extraño para nosotros porque esta mañana estaba mojado y al final del FP1 la pista ha comenzado a secarse. Había un pequeño carril seco donde podías apretar un poco más fuerte, pero no hemos podido ni acercarnos a los tiempos que se hacen habitualmente en seco. Siento que tengo un buen ritmo en mojado y estoy contento con las vueltas que he dado con la pista secándose y los neumáticos de agua", explicó.

Miller, duodécimo con un tiempo de 2'01.149, cree que los libres 3 van a ser caóticos. "Al final ha sido un día bastante positivo, pero pienso que mañana el FP3 va a ser caótico, con todo el mundo atacando a tope para acabar entre los diez primeros. Será divertido y espero estar en la pomada", sentenció el australiano.