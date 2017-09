Kipchoge buscará batir el récord del mundo de maratón con una zapatilla personalizada de Nike

22/09/2017 - 17:26

El atleta keniano Eliud Kipchoge intentará este domingo batir el récord del mundo de maratón en Berlín con un modelo de zapatilla personalizado de Nike, la Zoom Vaporfly Elite, con el que espera rebajar el actual registro de 2 horas, 2 minutos y 57 segundos.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Un récord del mundo, eso es en lo que pienso. Para mucha gente es una barrera; para mí, es menos que mi marca personal", apuntó Kipchoge, que usará una versión personalizada de Nike con una placa de fibra de carbono, además de detalles como la leyenda 'Beyond the limits' en el lateral, 'EK' en la zona medial y los nombres de su mujer, su hija y sus hijos en la plantilla.

La zapatilla cuenta con una espuma Nike ZoomX que aporta una amortiguación reactiva y con una placa de fibra de carbono curva a lo largo de toda la suela que incrementa la rigidez y proporciona una sensación de propulsión.

El perfil de 21 mm y el drop de 9 mm están diseñados para minimizar la presión del tendón de Aquiles. El talón aerodinámico reduce la resistencia, mientras la parte superior de Flyknit envuelve el pie sin añadir peso.

Nike Zoom Vaporfly Elite combina los conocimientos de los runners con un análisis biomecánico e ingeniería de última generación, con lo que redefine radicalmente la velocidad para los atletas de élite.

La zapatilla se creó originalmente y se adaptó específicamente para los tres atletas que intentaron superar la barrera de las dos horas en maratón, como parte del desafío Breaking2 de Nike.

La versión para consumidores de Nike Zoom Vaporfly Elite cuenta con una placa de fibra de carbono ligeramente más rígida que la de Kipchoge, y no lleva su mantra, sus iniciales o los nombres de sus familiares.

Una edición limitada de 99 pares de Nike Zoom Vaporfly Elite estará disponible exclusivamente para los miembros de Nike en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, España, Suecia, Luxemburgo y Reino Unido.

Para poder acceder a uno de los 99 pares, los miembros han de completar una carrera Just Do It con la app NRC a cualquier hora del domingo 24 de septiembre. Aquellos que lo hagan podrán comprar la zapatilla el 27 de septiembre, tras recibir una notificación en la app NRC, por 500 euros.