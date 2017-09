Pedrosa: "Estoy contento con mi primer día, aunque ha sido raro"

22/09/2017 - 18:43

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) se mostró "contento" con su sesión de entrenamientos libres de este viernes en el Gran Premio de Aragón, en la que terminó primero, en un día que tachó de "raro" debido a la lluvia intermitente que cayó sobre el trazado aragonés.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Estoy contento con este primer día, aunque obviamente ha sido un poco raro. Las dos veces que nos estábamos preparando para salir a pista, ha empezado a llover y hemos tenido que cambiar la puesta a punto y los neumáticos", comentó el catalán en unas declaraciones facilitadas por su equipo.

Debido a las difíciles condiciones de la pista, Pedrosa no quiso sacar conclusiones. "No hemos podido montar los compuestos lisos y no hemos completado muchas vueltas en lluvia porque el trazado estaba mojado, pero no demasiado", afirmó el quinto clasificado en el Mundial.

"Esta tarde, en concreto, la última parte del circuito estaba casi seca, y los neumáticos se calentaban bastante. Mañana veremos qué condiciones tenemos y qué sensaciones podemos encontrar", finalizó Pedrosa.