Joan Plaza: "No se me caen los anillos por reconocer que merecimos perder"

Las Palmas de Gran Canaria, 22 sep (EFE).- El entrenador del Unicaja Joan Plaza, cuyo equipo fue eliminado en la primera semifinal de la Supercopa Endesa al caer derrotado ante el Valencia, reconoció al final del encuentro que merecieron la derrota.

"No se me caen los anillos por decir que hemos merecido perder y así se lo he dicho a mis jugadores", afirmó.

"A pesar de que teníamos muchas ganas de empezar bien lo hicimos como un camión diesel, permitiendo que ellos corrieran y ejecutasen todo a mucha velocidad. Eso ha llevado a que en el primer cuarto Valencia llevase 31 puntos de los 83 finales, por lo que no llegaron a los 20 de media en los restantes parciales, aunque ese cuarto ha sido muy duro", ha señalado.

"Posteriormente, hemos sido capaces de recuperar hasta llegar a empatar el partido, pero quizás hemos pagado ese esfuerzo extra que no habríamos tenido que realizar si hubiésemos salido mejor predispuestos y con un mayor nivel de esfuerzo", ha indicado.

El entrenador del conjunto andaluz ha recordado que tuvieron ocasiones para ponerse por encima en el marcador tras ir en franca desventaja, aunque finalmente no pudieron lograrlo.

"Hemos tenido balones para ponernos arriba, pero el exceso de ansia por hacerlo bien nos ha pesado. No podemos jugar tres cuartos bien y otro muy mal, porque ahí hundes todas tus ilusiones en un torneo como este, ante los mejores equipos", ha destacado.

"Merecimos perder y no se me caen los anillos por decirlo, como también se lo he comentado a los jugadores. Estoy contento y satisfecho porque era muy fácil tirar la toalla y no lo hemos hecho, porque si el equipo tiene algo es esa capacidad de no rendirse, pero no era lícito haber empezado el partido como lo hicimos", ha dicho.