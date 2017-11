Tavares:"Mi meta es coger siempre diez rebotes por partido"

Madrid, 23 nov (EFE).- Walter 'Edy' Tavares, pívot caboverdiano del Real Madrid, concedió las primeras declaraciones tras haber jugado ya algunos partidos y no dudó en señalar que su meta "es coger siempre diez rebotes por partido".

"Mi meta es coger más de diez rebotes por partido, si cojo diez estoy feliz y si cojo más mucho mejor. Lo importante es jugar al baloncesto y no estar centrado en los movimientos que tengo que hacer, cuando los tenga interiorizados todo será más fluido y mejor", dijo Tavares.

El pívot de 2,21 metros debutó con el equipo sin prácticamente haber entrenado con el grupo.

"Si, me hacía falta una semana como esta, entrenando y creo que la he aprovechado, ahora si que me encuentro más dentro del equipo", aseguró.

Ahora llega el Panathinaikos, un rival duro.

"Me han dicho que el Panathinaikos en su casa es un rival muy difícil, que hay veinte mil personas gritando. No sé, tuve una experiencia en Grecia cuando jugué en la Eurocopa con el Gran Canaria y allí tiraban cosas. Me gustan estos partidos duros e importantes", apuntó.

Respecto al arbitraje europeo, el pívot dio su punto de vista.

"Si eres veterano te respetan más, pero si eres joven tienes que callarte porque lo único que puedes conseguir es una técnica, hay que seguir jugando y nada más", reconoció.

Las diferencias en el baloncesto en uno y otro lado del Atlántico es un clásico para los jugadores que dan el salto en cualquier dirección.

"En la NBA el baloncesto es más fuerte y rápido, todos corren por todos los lados, aquí en Europa se juega más con la inteligencia. Allí dicen que aquí los jugadores son más listos, que juegan mejor al baloncesto. Allí es todo quien corre más, quien es más físico y ya está. Allí son muy buenos, pero en Europa saben jugar mejor al baloncesto", explicó.

El jugador reconoció que lo que más le ha sorprendido en el Madrid es "cómo las mete Felipe Reyes".

"No sabía que metía tanto en la media distancia. Cada vez que le defiendo se abre y la mete, y luego me sorprende su capacidad reboteadora, tiene un instinto increíble, el balón va directamente a sus manos", finalizó Edy Tavares.