Sabugueiro: "Nunca pensé que de una broma tomando cañas la San Silvestre llegaría a tener esta presencia"

23/11/2017 - 15:05

El Ayuntamiento de Madrid fue el escenario este jueves de la presentación de la 54 Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, una carrera que le provoca a su fundador, Antonio Sabugueiro, quien después de "haber sufrido y padecido" en tantas ediciones, siente "una satisfacción muy grande" por la "presencia" que tiene una carrera que nació de una "broma tomando cañas".

"Son tantos años que he sufrido y he padecido muchas alegrías y muchos sinsabores. Llegar adonde hemos llegado es una satisfacción muy grande porque nunca pensé que, de aquella broma tomándonos unas cañas, llegaría a tener esta presencia", valoró Sabugueiro durante la presentación de la tradicional prueba del 31 de diciembre.

El fundador de la carrera quiso darle un enorme mérito al Rayo Vallecano, club que consiguió darle un "realce" en sus comienzos. "Era un club muy popular en toda España, por lo que los periodistas que había en Madrid bajaban siempre a hacer entrevistas. Yo aproveché para que sirviera de lanzadera y que se hablara de la San Silvestre", comentó.

La presentación de la San Silvestre tuvo como invitados a los atletas Sebas Martos y Lucía Rodríguez. El primero, que competirá en la carrera internacional, reconoció que se ve "siempre fuerte" desde que empezase a correrla "hace seis años". "Todos los entrenamientos los he dirigido a esta carrera y ahora mismo me veo bien. Aunque quedan 40 días, creo que voy a llegar en un estado de forma óptimo", valoró el campeón nacional en 3000 metros.

El andaluz explicó los momentos previos a la carrera. "Vas concentrado con las emociones a tope, entonces vas llegado con el autobús y ves a toda la marabunta de gente, unas 40.000 personas, y te intentas controlar porque te quedan dos horas, pero es muy difícil", admitió.

Sebas Martos también recalcó que suele ver las salidas del resto de pruebas ya que genera una "sensación bastante increíble". "La organización deja un podio para ver desde la salida hasta el final. Es una sensación indescriptible. Todos los años me gusta verla y disfrutarla", consideró.

Por su parte, Lucía Rodríguez participará en una nueva modalidad promocionada por Nike, 'Nike Under 25', una "iniciativa para los jóvenes". "Participan por equipos, cada uno con su escudo y logo, y correrán en compañía con sus amigos. A mí me hace mucha ilusión por hacerla con mis compañeros", declaró.

Para la atleta, es su primera vez en la San Silvestre. "Yo soy de Madrid pero nunca he corrido, siempre la he visto desde la televisión, así que esta vez es mucho más emocionante. Todo el mundo te habla de las emociones y la sensación que te da correr esta carrera y la verdad que me emociona mucho", confesó.

EL AYUNTAMIENTO, "EN TOTAL SINTONÍA" CON LA SAN SILVESTRE

La presentación de la San Silvestre tuvo como sede el Ayuntamiento de Madrid, desde donde buscan que la carrera "goce un año más del éxito" de las anteriores ediciones. "La San Silvestre es sobre todo alegría y el Ayuntamiento de Madrid lo que desea es esa máxima felicidad para los ciudadanos", expresó Javier Odriozola, director general de Deportes del Ayuntamiento.

"Estamos totalmente en sintonía con la San Silvestre, que es un hito y la mejor carrera de 10 kilómetros del mundo", añadió, recordando que, a nivel organizativo, "es un reto porque no es fácil manejar a ese número de personas moviéndose por pleno centro", pero que conseguirán que "todo se desarrolle con normalidad". "Hay que constatar la identificación del público madrileño con esta carrera", sentenció.

Además, por tercera vez en la San Silvestre, se celebrará el 23 de diciembre la 'Mini San Silvestre'. "La función de las autoridades locales en relación con el deporte es la promoción del deporte base. Por tanto, todo lo que se haga para introducir a los más pequeños nos parece genial", señaló Odriozola.

Los más jóvenes pueden desde ya acceder a la carrera pagando la entrada de tres euros, dinero que irá destinado a 'Unoentrecienmil.org' y la Fundación HM. Para los adultos, desde el 18 de diciembre podrán recoger sus camisetas en el edificio ABC Serrano. El 14 de diciembre, en otro evento que se celebrará en la capital, se revelará el color de la camiseta para esta edición de la San Silvestre.

La San Silvestre contará por segundo año con la colaboración de Nationale-Nederlanden, una organización que "comparte valores con la carrera". "La San Silvestre ofrece un bienestar y National-Nederlanden busca precisamente ese bienestar financiero de sus clientes", valoró el director de Marketing, Michal Skalicky.