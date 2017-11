Scariolo: "No tengo palabras, me voy tan contento como con cualquier medalla"

Burgos, 26 nov (EFE).- El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, reconoció hoy, tras la victoria por 92-84 ante Eslovenia, que no tiene palabras para agradecer el esfuerzo de los jugadores por los dos triunfos de esta semana ni para describir una alegría similar a la que siente cuando gana cualquier medalla.

"En mi corazón siempre estarán muy arriba estos partidos. Me voy muy contento, tanto como si hubiera ganado una medalla. Es difícil hacer un ránking, pero no me olvidaré nunca de esta semana ni de estos jugadores", añadió el técnico italiano.

En la rueda de prensa posterior al segundo partido de clasificación para el Mundial de China, disputado sin jugadores de la NBA ni de la Euroliga en el Coliseum de Burgos, se mostró "encantado" por haber honrado al baloncesto a un "altísimo nivel", ya que sus hombres superaron dos difíciles partidos "con una nota muy alta".

Del triunfo ante Eslovenia, actual campeona europea, dijo que había sido un "gran" partido ante un rival "muy, muy bueno" en el que se ha superado cualquier predicción positiva por su parte, por lo que se va de Burgos "extremadamente satisfecho".

"Gracias a mis jugadores, no tengo palabras, sinceramente", afirmó Scariolo, que no quiso aventurar qué ocurrirá en la segunda ventana de febrero "porque ahora es el momento de disfrutar y de apreciar el trabajo que han hecho los chicos, que han cumplido su misión con una nota altísima".

"Lo que quiero -prosiguió- es que disfrutemos todos de otra gran página en la historia de la selección porque hemos respondido todos tremendamente bien. Los jugadores han ido mas allá de lo que cualquiera podría prever como conjunto".

Por último, destacó especialmente el papel de Quino Colom, jugador más destacado esta semana: "Lo tenía claro y ha respondido muy bien, con calidad y liderazgo y me alegro mucho por él".

"En el puesto de base tenemos un nivel altísimo. Él se merecía esta oportunidad. Hay jugadores con los que la selección involuntariamente ha sido injusta porque hubiesen merecido una oportunidad de jugar alguna competición, pero no ha sido posible por el tremendo nivel de sus compañeros", concluyó Scariolo.