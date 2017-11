Sito Pons: "La combinación Barberá-Baldassarri nos dará los éxitos para estar delante"

27/11/2017 - 11:26

Sito Pons, principal responsable del equipo Pons HP 40 Team, reconoce que el recién acabado 2017 "no ha sido positivo" por la falta de resultados positivos, pero admite que está "muy ilusionado" con el proyecto para 2018 junto a Héctor Barberá y Lorenzo Baldassarri, una combinación que les dará "los éxitos para estar delante" y con la que espera pelear por las victorias y el Mundial de Moto2.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"El balance de 2017 no ha sido positivo, ya que no hemos alcanzado los resultados que esperábamos. No hemos tenido la suerte que se necesita cuando los pilotos son jóvenes y deben trabajar paso a paso para ganar confianza; y con las caídas que hemos sufrido no hemos podido consolidar una base sólida que nos permitiese lograr los resultados que esperábamos", señaló Pons en declaraciones facilitadas por 'Stihl', uno de los patrocinadores del equipo.

Ahora, afronta un nuevo proyecto con el que están "muy ilusionados". "Creemos que tenemos el potencial para estar al nivel que desea nuestro equipo. Héctor Barberá viene de MotoGP con un único objetivo, que no es otro que ganar. Juntos ya fuimos subcampeones del mundo y su objetivo es claro: pelear por las victorias y podios y optar al Campeonato del Mundo", admitió.

"En cuanto a Lorenzo Baldassarri, es un piloto joven que ya sabe lo que es ganar en Moto2 y viene con mucha hambre para demostrar su talento. La combinación de ambos pilotos nos dará los éxitos para estar delante", añadió al respecto.

Por ello, "el reto y objetivo" vuelve a ser el de "luchar por intentar ganar el Campeonato del Mundo". "Evidentemente es muy difícil de conseguir, pero lo importante es trabajar y estar en la lucha para lograrlo", sentenció.