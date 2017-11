Héctor Barberá: "Tenemos las herramientas para luchar por ser campeón del mundo de Moto2"

27/11/2017 - 11:34

El piloto español de Moto2 Héctor Barberá cree que cuenta con "las herramientas" para poder pelear por el título de campeón del mundo de Moto2, categoría a la que 'baja' desde MotoGP para enrolarse en las filas del equipo de Sito Pons, mientras que el italiano Lorenzo Baldassarri celebra llegar a una estructura "con mucha experiencia".

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"El objetivo para la próxima temporada es luchar por ser campeón del mundo y creo que tenemos las herramientas para lograrlo", señaló Barberá en declaraciones facilitadas por 'Stihl', uno de los patrocinadores del equipo.

En este sentido, el valenciano espera conseguir "los máximos posibles" podios para conseguir su objetivo que "no es otro que el título" de una categoría de la que ya fue subcampeón del mundo. "Quiero ser campeón del mundo, pero no finalizar mi carrera deportiva aquí", advirtió.

Por su parte, su compañero de equipo, Lorenzo Baldassarri, se muestra "muy contento y motivado de empezar esta nueva aventura". "Voy a un equipo con mucha experiencia en la categoría de Moto2 y pienso que lo podemos hacer muy bien. Me podrán aportar la tranquilidad necesaria para salir a pista sólo pensando en dar el máximo de mí en cada carrera y conseguir buenos resultados", comentó.

"Es una categoría en la que ya he ganado y he subido al podio en varias ocasiones, pero no me atrevo a pronosticar un número concreto de podios. Lo que sí puedo decir es que con el nuevo equipo lo tenemos todo para conseguirlos", sentenció.