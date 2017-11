La Fundación Sergio García entrega más de 123.000 euros a La Paz para humanizar su Unidad de Rayos

27/11/2017 - 15:43

La Fundación Sergio García hizo entrega al Hospital Universitario La Paz de los más de 123.000 euros (123.116,36) que recaudó durante la celebración del pasado Andalucía Valderrama Masters, que el centro hospitalario de Madrid destinará a la financiación del proyecto 'Humanización de la Unidad de Rayos' ubicada en la zona infantil.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Antonio García, tío del campeón castellonense y responsable de la Fundación, fue el encargado de dar esta donación a los doctores Javier Cobas, Subdirector Gerente del Hospital Materno Infantil; Rafael Pérez-Santamarina, Gerente del Hospital; María Pilar Moreno Anaya, Subdirectora Médico de Servicios Centrales; Gonzalo Garzón, Jefe del Servicio de Radiología; Esther Rey, Directora de Enfermería; y Eduardo López Collazo, Director del Instituto de Investigación.

El proyecto de interiorismo se financiará gracias a la aportación del torneo y de la fundación del ganador del Masters de Augusta, que ayudará a "humanizar" la Unidad de Rayos de la zona infantil del Hospital Universitario La Paz con el propósito de mejorar el cuidado emocional de los pacientes, familiares y personal sanitario mediante la creación de un entorno acogedor, luminoso, relajante, logrado con una adecuada elección de materiales, imágenes y colores.

Además de cuidar a las personas, el proyecto favorecerá la sostenibilidad del hospital y el planeta, mediante un cambio de iluminación que contribuirá a crear ese ambiente más humano y supondrá un ahorro del 60 por ciento de consumo energético.

"Este proyecto, que nos hace mucha ilusión, era muy necesario. Hace poco invertimos en equipamiento, pero nos falta infraestructura. Tenemos que separar a niños de adultos, el personal sanitario nos lo lleva reclamando mucho tiempo", señaló el doctor Cobas.

Este cifró en "unos tres meses" el tiempo que tardarán en llevarlo cabo ya que no pueden "parar la actividad" de un Hospital Infantil, "considerado como el número uno de Europa" y "el único centro hospitalario que dispone de todas las especialidades médicas y quirúrgicas y en el que se pueden realizar todo tipo de trasplantes pediátricos".

Por su parte, Sergio García reconoció que todavía no se había "bajado de la nube" por su victoria en el Andalucía Valderrama Masters. "Fue increible y fue un torneo muy bonito por varios motivos: Valderrama es uno de mis campos favoritos, jugué muy bien, con confianza, fui paciente y supe esperar las oportunidades; Joost (Luiten) no me lo puso fácil y creo que dimos espectáculo, y el apoyo del público fue alucinante", se sinceró.

"Cuando me propusieron el proyecto de humanizar la zona de rayos de La Paz me gustó mucho la idea; me alegro de que se haga realidad y de contribuir al cuidado de los pacientes y sus familias, gracias al torneo y a mi Fundación", añadió el castellonense, que en el emblemático recorrido sanroqueño sumó su tercera victoria de la temporada tras las de Dubai y las de Augusta.

La Fundación Sergio García, creada en 2002 para contribuir a la integración social de menores y jóvenes económicamente desfavorecidos a través de prestaciones de asistencia social y la práctica del deporte, colabora con varias ONGs y asociaciones benéficas. En 2003, junto con la Fundación Deporte y Desafío, introdujo el golf adaptado en España, una modalidad que cada día practican más personas con discapacidad física o intelectual.