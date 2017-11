'Ñeti' Cuervas-Mons dejará su sitio en el 'MAPFRE' a Louis Sinclair en la tercera etapa de la VOR

27/11/2017 - 17:53

El español Antonio Cuervas-Mons no tomará la salida de la tercera etapa de la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo a vela con escalas, entre Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Melbourne (Australia), de 6.500 millas, y será sustituido por el neozelandés Louis Sinclair.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Después de ganar el pasado viernes la segunda etapa entre Lisboa y Ciudad del Campo, el barco español hará un cambio obligado en su tripulación para la tercera, que dará comienzo el próximo 10 de diciembre.

Así, 'Neti' Cuervas-Mons, proa y 'boat captain' del equipo, no se subirá al 'VO65' debido a molestias en la espalda durante la etapa, probablemente a causa de la impactante caída que sufrió a bordo durante la regata costera de Lisboa, informaron desde el equipo. Su relevo será da paso al neozelandés Louis Sinclair.

"Creemos que lo mejor para 'Ñeti' es hacer las pruebas pertinentes para estar al cien por cien cuanto antes", señaló Pablo Díaz-Munío, doctor del equipo y de la Volvo Ocean Race. "La exigencia física de estos barcos es muy alta y uno de los puntos flacos de los tripulantes es siempre la espalda, especialmente si su puesto es el de proa como es el caso de 'Ñeti'", añadió.

El cántabro ya había advertido que quería revisarse "a fondo cuanto antes". "Esta es una competición muy larga e intensa, toda una maratón, y ante todo está el equipo. No podemos comprometer el rendimiento general del equipo ni por supuesto el mío. Viajaré a Madrid para hacer una visita médica, ver cuál es la mejor forma de recuperarme de la espalda y comenzar con ello lo antes posible", confesó Cuervas-Mons, cuyo proceso de recuperación estará coordinado y dirigido por Íñigo Losada, responsable del área de salud del equipo español.

De este modo, la tripulación para la tercera etapa, que contará también con la estadounidense Jen Edney como reportera a bordo en lugar de Ugo Fonollá, estará formada por Xabi Fernández (Patrón), Joan Vila (Navegante), Pablo Arrarte (Jefe de guardia), Rob Greenhalgh (Jefe de guardia), Louis Sinclair (Trimmer/proa), Támara Echegoyen (Trimmer), Sophie Ciszek (Proa), Willy Altadill (Trimmer/caña) y Blair Tuke (Trimmer/caña).

Por otro lado, el 'MAPFRE' ya ha sido sacado del agua y siendo revisado por el equipo de tierra para que el próximo martes esté listo para el primer entrenamiento en Sudáfrica.

"La lista de tareas ha sido más pequeña de lo que pensábamos", afirmó Antonio Piris, responsable del equipo de tierra. "Podía haber sido tres veces más larga, pero parece que el barco salió muy bien preparado de Lisboa y luego la etapa, aunque haya sido una salida muy espectacular y con mucho viento, han tenido días de condiciones, según los comentarios que he oído de la tripulación, digamos que fáciles", subrayó.

'Talpi' apuntó que "el barco ha ido descargado y no ha tenido vientos de proa y mar". "Así que no han tenido ningún problema con las velas, que están perfectas, el casco está perfecto también y no han tocado con nada, salvo un pequeño golpe en la quilla que es fácilmente reparable. Habrá también algún retoque de pintura, pero eso es muy normal y contábamos con ello, es algo que tendremos en cada etapa", remarcó.