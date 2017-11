Alberto Contador: "Puedo decir sin equivocarme que he sido el ciclista más controlado del mundo"

28/11/2017 - 12:36

El exciclista español Alberto Contador reconoció que fue "algo durísimo" la sanción de dos años por dopaje que tuvo que pasar por su positivo en el Tour de Francia de 2010 y aseguró que ha sido "el ciclista más controlado del mundo", mientras que señaló a Enric Mas (Quick Step-Floors) como un posible sucesor y afirmó que, pese a los logros de Chris Froome (Sky), "un mito como Eddy Merckx es difícil de superar".

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Sin duda", recalcó Contador preguntado por si su sanción había sido el peor momento de su carrera durante los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por Repsol, Liberbank y Loterías y Apuestas del Estado. "Me siento orgulloso de la educación y valores que me han inculcado mis padres, lo de que no vale todo a costa de un objetivo", añadió.

El de Pinto recordó que siempre ha sabido de su "responsabilidad porque los niños te ven como un ejemplo". "Eso es lo más duro que te puede pasar a nivel deportivo, fue algo durísimo y también para toda la gente que me quiere", insistió.

"Luché al máximo posible para demostrar que no era un caso de dopaje y la mayoría de la gente que estudió el caso sabía que no lo era, pero desafortunadamente a veces no hay justicia y el mío fue un claro ejemplo. Era una norma obsoleta y ha habido casos posteriores que se ha resuelto de manera favorable porque se han dado cuenta del problema con este tipo de carnes en otros países. Son momentos de tu vida que tienes que ir llevando y pasarlos de la mejor manera. Me siento orgulloso porque lo he hecho todo de manera correcta", prosiguió el madrileño.

El de Pinto comentó que ahora el ciclismo es "completamente diferente" respecto al dopaje. "Se ha trabajado mucho en este sentido y puedo decir sin equivocarme que he sido el ciclista más controlado del mundo y eso me deja contento porque soy consciente de competir todos en igualdad de condiciones. El ciclismo ha mejorado para que los patrocinadores vean que no hay riesgo", remarcó.

Además, dejó claro que no se le pasa "por la cabeza" que en el ciclismo "de máximo nivel y en la carreras más importantes" pueda haber ciclistas que compitan con motor en su bicicleta como se acusó al suizo Fabian Cancellara, del que recordó que ha hecho "muchas exhibiciones durante su carrera" sin necesidad de ningún tipo de ayuda 'extra'.

Sí se mostró partidario del 'pinganillo', que ve como "un elemento fundamental de seguridad porque el ciclismo es un deporte de riesgo", aunque el "instinto" de un corredor "no se puede controlar" con este aparato, mientras que ve bien el potenciómetro "para entrenar y para mejorar tu rendimiento de forma efectiva", pero no en carrera. "Si tienes un equipo potente condiciona mucho. Sin él la gente sería más valiente a la hora de atacar", advirtió.

"MERCKX ES UN MITO DIFÍCIL DE SUPERAR"

En cuanto a uno de sus más acérrimos rivales, Chris Froome, consideró que "es lo lógico y normal" que quiera correr el próximo Giro de Italia, "Tiene un equipo potentísimo que le puede arropar en el Giro y el Tour con las máximas garantías, aunque el Giro es una carrera diferente donde el clima puede tener más influencia. Es un corredor fortísimo y está perfectamente capacitado para ganarlo", admitió.

Sin embargo, el madrileño opinó que es difícil pensar en el británico como el mejor de la historia. "Hay un nivel muy alto en el ciclismo para ser el mejor ciclista y también ha habido grandes campeones en el pasado. Un mito como Eddy Merckx es difícil de superar", aseveró.

Por otro lado, a nivel personal, Contador eludió hablar de un sucesor, resaltando que "es una tontería decir uno u otro". "Ya se verá. En la Fundación creemos bastante en los corredores que tenemos, con cuatro españoles, y una de las perlas con un futuro excelente en el pelotón es Enric Mas, que corre en el Quick Step-Floors y que ha hecho una temporada extraordinaria, luciendo en carreras, y que tiene un futuro prometedor", puntualizó.

"Mikel es fuerte y tiene una grandísima clase. Hay que esperar a que evolucione y ver como se desarrolla la temporada", aclaró en relación a Mikel Landa y que coja su testigo. "Hay otros corredores que son líderes en su equipo como Nairo (Quintana) y Alejandro (Valverde), que es un ganador y un superclase, y será trabajo de los directores gestionar esto", sentenció.