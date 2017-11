Márquez perfecciona su técnica y recupera la ilusión como profesor de motocross

28/11/2017 - 13:18

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) y su hermano y piloto de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) han ejercido estos días de profesores de motocross para 20 chicos de entre 10 y 13 años que han participado en la tercera edición del Allianz Junior Motor Camp en el circuito de cross de Rufea (Lleida), permitiendo al vigente doble campeón de MotoGP recuperar la ilusión por pilotar que tenía cuando era niño.

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

"Con los niños aprendes muchas cosas pero lo que más me aportan es esa ilusión que tienes cuando eres niño de ir en moto, que no tienes que perderla nunca", aseguró Marc Márquez en la rueda de prensa de presentación del campus, que llega a su tercera edición gracias a Allianz y al proyecto del piloto 'Laps for Life 93'.

En esta ocasión son 17 niños y 3 niñas procedentes de Alemania, Israel, República Checa, Holanda y España los que llegaron al campus el domingo y llevan tres días entrenando bajo la batuta de Márquez, con ayuda de Àlex Márquez o de Julián Simón. Veinte afortunados elegidos además por el propio hexacampeón del mundo.

"Esta es ya la tercera edición del Allianz Junior Motor Camp y tengo la misma ilusión que el primer día. Estoy encantado de volver a convertirme en profesor y poder transmitir lo que sé a estas veinte jóvenes promesas del motociclismo", explicó el de Cervera.

Además, en Rufea está como en casa y no sólo durante este campus. "Este circuito es casi como nuestra segunda casa. Vienes aquí y es como tu psicólogo, cierras la puerta con llave y estás solo, los cuatro que entrenamos. Te ayuda mucho a desconectar, reflexionar y entrenar, pero no es sólo un entreno en moto sino que te encuentras tranquilo", se sinceró el catalán.

Los chicos y chicas del campus, de entre 10 y 13 años de edad, tienen la oportunidad de recibir de primera mano los consejos y enseñanzas de Marc Márquez, compartir experiencias con él y el resto de entrenadores y visitar su museo en Cervera, entre otras actividades que incluye el Allianz Junior Motor Camp.

"Este es uno de los eventos más esperados por nuestra compañía, y es muy satisfactorio para nosotros ver cómo Marc y su equipo les transmiten a los jóvenes participantes valores como el trabajo en equipo, la dedicación, el respeto y la importancia de conducir apostando siempre por la seguridad", aseguró la directora general de Allianz Seguros, Cristina del Ama.

El Allianz Junior Motor Camp es una iniciativa organizada de forma conjunta por Allianz Seguros y Marc Márquez, en el marco de su proyecto solidario 'Laps For Life 93'. A través de este campus, sus organizadores hacen una apuesta por el mundo del motor y la juventud, con el objetivo de formar a las jóvenes generaciones del mundo del motor e inculcarles valores como el trabajo en equipo, el respeto, la dedicación, el esfuerzo y la importancia de la seguridad.

'Laps for Life 93' es un proyecto que busca contribuir de forma positiva a la sociedad y al entorno a través de acciones de carácter social. Supone el desarrollo de iniciativas en varios campos como la salud, la seguridad vial o el fomento de una vida saludable. En este 2017 ha organizado dos carreras atléticas a favor de Aldeas Infantiles SOS, la Allianz Night Run de Barcelona y Valencia. Actualmente está llevando a cabo su recogida anual de juguetes para Navidad para los niños en riesgo de exclusión social.