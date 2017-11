Marc Márquez: "Me gusta enseñar pero mi futuro está encima de la moto"

El piloto español y doble vigente campeón de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado este martes que pese a que disfruta mucho enseñando a los 20 niños y niñas que participan en la tercera edición del Allianz Junior Motor Camp en Rufea (Lleida), y que también ayuda a su hermano en sus pruebas con la MotoGP, su futuro pasa a sus 24 años por estar "encima de la moto" en una "larga carrera".

"Mi mundo son las motos. Son cosas que nunca sabes dónde vas a parar pero no lo he pensado, tengo 24 años y espero que me quede mucha carrera por delante. Me gusta enseñar, es mi hermano e intento ayudarle el máximo posible como él a mí. De momento el futuro es como piloto encima de la moto, luego veremos", apuntó en rueda de prensa.

Y es que a Márquez no sólo se le ha visto como 'coach' de lujo en los test de su hermano Àlex Márquez con la Honda de MotoGP del equipo Estrella Galicia 0,0 Marc VDS --que podría ser su futuro más inmediato-- sino que también ejerce de maestro, ya por tercera ocasión consecutivo, en chicos y chicas que despuntan en motocross, quien sabe si en velocidad, en su campus del circuito de Rufea.

"Son vacaciones pero es una desconexión y revivir la ilusión que ya tenía de pequeño. Empecé en motocross de niño, es mi mayor hobby además de parte del entreno. Es súper completo y las sensaciones que tienes en motocross no las tienen en cualquier otra moto. La manera de entender cómo sacar el mejor tiempo en cada vuelta lo puedes llevar a cualquier disciplina", concluyó sobre los aspectos positivos del motocross y de su campus.

Pero en el campeonato de velocidad las cosas son distintas, y año tras año adquiere nuevos conocimientos que pone en práctica. "Una de las cosas que me ha enseñado este año es que no se tiene que subestimar a nadie", recordó Márquez, como aseguró tras proclamarse en Valencia campeón del mundo por sexta vez, cuarta en MotoGP.

Y es que pese a que le ganó el pulso por el título a Andrea Dovizioso (Ducati), en la última cita, aprendió que no se debe subestimar a nadie ya que el italiano apenas entraba en las quinielas por el Mundial a principios de la temporada.

"Tienes que tener un poco de atención en todos los pilotos porque te pueden sorprender como ha hecho este año Dovizioso. El año que viene estarán los rivales de siempre pero intentaremos tener un ojo en Zarco o en los que este año han destacado", aseguró haciendo referencia a un Johann Zarco que ha acabo sexto en el Mundial en su primer año en la categoría reina pese a no tener una Yamaha de fábrica.

De su triunfo, el segundo cetro mundial consecutivo y cuarto en total en MotoGP en cinco campeonatos, aseguró que tuvo más tensión al inicio de temporada. "Es cuando debería haber menos porque quedan muchas carreras, pero al final de temporada es cuando disfruté más, fue una tensión diferente. Al final depende de los momentos. Cuando consigues el título la recompensa es mucho mejor", reconoció.

"Todos los pilotos corremos para ganar. Todos son muy buenos, sube Morbidelli como vigente campeón de Moto2 y seguro que lo hará bien. Cuando uno ha sido campeón, como mi hermano o como Mir, el talento lo tienes pero falta pulir las diferentes cosas que cada categoría requiere", señaló sobre la llegada a MotoGP de Franco Morbidelli.