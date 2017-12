Laso: "Me gusta más ganar que divertirme"

Madrid, 30 nov (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, afirmó que le gusta "más ganar que divertirse" en relación a unas declaraciones de Luka Doncic en las que comentó que si no se divertía, no jugaba bien.

"A mí me gusta mucho divertirme, pero me gusta más ganar. Normalmente cuando ganas te diviertes. Siempre me he divertido mucho con el baloncesto, pero también me he agarrado unos cabreos fenomenales cuando he perdido. Quiero que mis jugadores se diviertan, que disfruten, pero que lo hagan igual cuando defienden, dan una asistencia, hacen un bloqueo, que cuando consiguen un canastón", dijo Laso.

"Esto es lo bonito del baloncesto, que hay muchas cosas en las que puedes aportar. Que se diviertan pero haciendo cosas positivas para el equipo", añadió el entrenador del Real Madrid.

El Madrid vuelve a jugar en casa y recibe al Estrella Roja.

"Jugar en casa siempre da ese plus de confianza. El equipo ha entrenado bien, y necesitaba un poco esa sensación de parar para descansar y entrenar. El estrella Roja es un equipo que te exige siempre, muy físico, con jugadores de calidad y espero que seamos capaces de hacer un muy buen partido", deseó.

En el capítulo de lesiones, afortunadamente, no hay novedades.

"Los doce que he tenido toda la semana, estarán mañana. El trabajo nos ha cundido. Jeff (Taylor) no ha hecho nada en toda la semana y vamos a ver cómo está para la que viene, Anthony (Randolph) sigue recuperándose de lo del pie. Los demás van para más largo", informó.

Hasta el regreso de todos los lesionados, el Madrid deberá seguir compitiendo y cumpliendo objetivos.

"Prefiero no pensar muy adelante. En poco tiempo hemos traído a dos jugadores nuevos, Chasson (Randle) y Edy (Tavares), que se están acoplando muy bien. Las entradas y salidas de los lesionados te distrae, te impide centrarte. La opción de mejora está en el tiempo con la vuelta de Llull, Ayón, Randolph y Jeff, pero no quiero pensar mucho en ello", apuntó.

El Madrid va con un balance de 5-4 en victorias-derrotas.

"Es una competición muy exigente y en la que no hay partidos fáciles ni difíciles, puedes ganar con cualquiera y puedes perder con cualquiera. Hay que mantener un poco esa sensación de que cada partido es importante y nuestro objetivo es entrar entre los ocho primeros", explicó Laso.

El Estrella Roja parece un rival accesible y ahí puede estar el peligro.

"En Euroliga no hay partidos sencillos como no hay partidos imposibles. La semana que viene vamos al campo del Olympiacos y lo normal sería pensar que vamos a ganar éste y perder el siguiente. No pienso así", remarcó.

"El Estrella Roja ha ganado partidos y viene en una racha de derrotas que les va a hacer que tenga gran motivación. Es un equipo con capacidad de anotación con Taylor Rochestie, con James Feldeine con Milko Bjelica, con Pero Antic, tienen gente fuerte en todas las posiciones con Nemaja Dangubic, con Branko Lzic, están bien entrenados y va a ser complicado ganarles", finalizó Pablo Laso.