Yusta: "Nuestra actitud defensiva debe ser clave"

Madrid, 30 nov (EFE).- Santiago Yusta, alero del Real Madrid, no dudó en subrayar que la "actitud defensiva debe ser clave" en el partido de Euroliga contra el Estrella Roja de este viernes.

"Como en todos los partidos, nuestra actitud defensiva debe ser clave, siendo muy sólidos atrás y, a partir de ahí, intentar coger rebotes y correr, para así hacer nuestro juego", dijo Yusta.

Con el ritmo frenético del equipo, tener una semana para entrenar casi es hasta raro.

"Hacía tiempo que entrenábamos tan de seguido y nos ha venido bien para coger ritmo y ver cosas para el partido ante el Estrella Roja y para el del domingo (ante el Gran Canaria)", comentó.

El equipo serbio es el último clasificado, pero no pondrá las cosas fáciles.

"Es un muy buen equipo. En todos los partidos de Euroliga hay que dar el máximo desde el inicio. Ya vimos contra el Panathinaikos, en el que comenzamos muy bien y acabamos perdiendo. Cualquier equipo puede hacer eso. Así es que hay que comenzar muy bien y estar concentrados los cuarenta minutos", apuntó.

Para el único jugador madrileño de la plantilla, la Euroliga está siendo...

"Una experiencia muy bonita. Es un orgullo para mí e intento dar todo lo que puedo y ayudar al equipo cuando tenga la menor oportunidad", observó.

El alero no quiso valorar si estaba jugando mucho o poco.

"No pienso en eso. Los minutos que me ponen lo intento hacer al máximo y ya está. No me como la cabeza pensando en si podía jugar más o no. Simplemente lo que juego lo hago bien y ya está", resaltó.

Las lesiones en el equipo también han influido en esto.

"Hemos tenido muy mala suerte con las lesiones, pero tenemos que seguir supliendo esas bajas y dar un pasito más los que estamos y trabajar por ellos para hacer una buena temporada", finalizó Santi Yusta.