El letón Smits cree que el Fuenlabrada no debe pensar en la Copa del Rey

Madrid, 30 nov (EFE).- El alero letón del Montakit Fuenlabrada Rolands Smits aseguró hoy que "no es bueno" que el equipo comience a pensar en la Copa del Rey, pese a que su buen arranque de la temporada con siete victorias en nueve jornadas les acerca a obtener la clasificación al torneo, que este año acogerá Gran Canaria.

"Creo que no es bueno que comencemos a pensar ahora en la posibilidad de jugar la Copa del Rey", aseguró el polivalente jugador báltico del Fuenlabrada en unas declaraciones que ofrece el club.

Smits explico que el equipo, que ha protagonizado el mejor arranque de sus 20 años en la ACB con cinco victorias consecutivas, prefiere ir "paso a paso", y pensar solo en el próximo duelo, el sábado contra el Delteco GBC en San Sebastián.

Del Gipuzkoa, un recién ascendido que tuvo un buen arranque, destacó que es "muy buen equipo" y que es peligroso al rebote y en el poste bajo, con interiores como el holandés Henk Norel y jugadores conocidos en Fuenlabrada como el base Dani Pérez, el ala-pívot británico Daniel Clark, o su entrenador Porfi Fisac.

"Tienen tres victorias y están compitiendo a gran nivel. Tendremos que ir al cien por cien y preparados al máximo para poder ganar el partido", aseguró Smits.

El letón participó en las 'ventanas' clasificatorias de la FIBA para el Mundial 2019 con su selección, con la que no pudo disputar el primer partido contra Turquía, ante la que cayeron por 85-73, pero sí en la victoria en Riga contra Suecia, en la que jugó 19 minutos, anotó 6 puntos y capturó otros tantos rebotes.

"No tenía mucha fuerza porque estuve casi cuatro días en la cama, pero ganamos que era lo importante. No jugamos muy bien, pero ganamos. Ahora afortunadamente ya me encuentro bien", comentó.

Smits aseguró que el ambiente de los partidos en casa del Fuenlabrada está siendo "increíble" esta temporada, y que le recuerda a hace dos, cuando llegaron a la Copa y el 'playoff' y prometió a los aficionados "ir a pelear y ganar cada partido", empezando por el del sábado en San Sebastian.