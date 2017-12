Carlos Viver: "El partido ante Angola va a ser clave para todo lo que venga después"

1/12/2017 - 20:15

El seleccionador nacional de balonmano femenino, Carlos Viver, valoró el primer encuentro de 'las guerreras' en el Mundial de Alemania ante Angola, un combinado que "ha ganado y ha dado sorpresas constantes" y donde la victoria será "clave" para obtener un buen resultado en la fase de grupos.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Angola es un rival muy duro, es un rival que ha ido creciendo en los últimos eventos internacionales y ha demostrado que puede ganar a cualquier equipo. Ha ganado y ha dado sorpresas constantes, lo que provoca que ya no me sorprenda su nivel", señaló Viver durante la despedida de la selección femenina en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD).

"Va a ser un equipo complicado y que sea en el primer partido hace que sea una dificultad mayor, porque llegamos todos en igualdad de condiciones y eso provoca mayor nerviosismo. Va a ser un partido clave para todo lo que venga después", añadió.

España afronta una primera fase del Mundial muy igualada y el seleccionador nacional consideró que la clasificación de uno u otro combinado no se decidirá "hasta la última jornada". "Las combinaciones son tantas y la sensación de que cualquiera de nosotros puede quitar puntos entre sí, hace que la clasificación vaya a estar muy abierta", resaltó.

Además, en ese grupo de España, se encuentra Rumanía, selección que ya le venció en los Juegos Olímpicos de 2016, y la verdugo estos últimos años, la selección francesa, que eliminó a 'las guerreras' en el Mundial 2015 y en Río de Janeiro. "Tendremos que ir partido a partido y hacer un buen inicio contra Angola. Ante Paraguay está claro que debemos dar continuidad al trabajo y luego tendremos dos partidos donde sabemos que el nivel de los rivales es clave", confesó.

Viver afronta su primera gran cita con la selección después de sustituir a Jorge Dueñas, seleccionador que permitió disfrutar de "los años más brillantes de la historia del balonmano femenino". Lejos de sentir presión, el nuevo seleccionador se marca como objetivo "remar e intentar dar una vuelta" al combinado nacional, sobre todo en el intento de "integrar a gente joven pensando en el futuro".

Sobre este relevo generacional, Viver confía en que las debutantes aporten "sí o sí" ya que su participación es "necesaria". "No concibo los grupos donde realmente no haya una participación de todo el mundo y más en un campeonato donde vas a tener que jugar partidos cada 24 horas y donde nos tendremos que exigir en todos ellos porque no tenemos la sensación de que vaya a ser fácil y controlado para que el grupo pueda ir dosificando", reconoció.

Una de las jugadoras más destacables en ese nuevo relevo es Seynabou Mbengue, jugadora de tan solo 19 años y que "venía haciendo las cosas bien desde antes". "En el desparpajo y la ilusión que ha mostrado ha estado a un nivel muy alto y eso le ha dado un poso para poder hacer una muy buena preparación y buenos partidos en el torneo internacional", comentó Carlos Viver, quien consideró también que su participación en Alemania le permitirá coger "muchísima experiencia".

En ese sentido, el seleccionador se refirió al "conocimiento real" que se tiene sobre el equipo femenino y a una posible presión que está "controlada y bien dirigida". "Creo que la gente es consciente de los cambios que se están produciendo y del nivel que tienen los rivales y de lo mucho que va a costar todo. Eso no quiere decir que estemos faltos de confianza, sino que vamos con la confianza plena", concluyó.