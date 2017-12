Raúl Chapado: "Tenemos que ser exigentes, España es un atletismo potente"

4/12/2017 - 14:18

El presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, reiteró la necesidad de ser "exigentes" a la hora de afrontar los grandes campeonatos porque "España es un atletismo potente" y realizó un balance positivo de la temporada 2016-17, pese a advertir que necesitan subir el número de finalistas con los que acuden a Mundiales o Juegos Olímpicos.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Avisé de que el Mundial de Londres iba a ser muy complicado porque el ranking decía que no teníamos opciones de medalla y que sólo uno de nuestros atletas (Eusebio Cáceres) estaba entre los ocho mejores. Nuestra media de medallas en los últimos diez años es de una y en Río de Janeiro logramos dos por Orlando Ortega", expresó Chapado este lunes en un desayuno de trabajo con la prensa.

El exatleta tiene claro que "la realidad no se cambia de un día a otro" y que deben afrontar el "futuro a corto-medio plazo y trabajar en la base". "Es difícil conseguir medalla con una o dos opciones. O subimos esto o no conseguiremos nada porque este es deporte global con mucho talento. Correr es innato y no necesita aprendizaje, el atletismo es muy competitivo y de los mas difíciles de ganar", advirtió.

"Es un reto grande, pero no nos podemos conformar", añadió el dirigente, que buscó el lado positivo en el "cambio de tendencia" que se ha visto de 2015 a 2017. "En el Mundial de Pekín sólo tuvimos dos finalistas y ahora cinco. Volvimos con cinco finalistas, el récord de España del 4x400 y con once mejores marcas personales y en condiciones poco idóneas para competir, lo que le da más validez", subrayó.

Por ello, Chapado remarcó que en cuanto a "capacidad competitiva", como él mismo la definió, los números fueron "muy superiores" a anteriores citas y que este aspecto "parece que empieza a subir". "Tenemos que ser exigentes, España es un atletismo potente", aseveró, demandando "reducir el número de atletas lesionados o con dudas físicas" que participan en las grandes citas porque "repercute mucho en la imagen como equipo".

Además, recordó que de los seis "más importantes" en Río 2016 (Beitia, Ortega, Hortelano, Sergio Fernández, David Bustos y Beatriz Pascual) "ninguno llegó bien a Londres" y que tras la retirada de la saltadora cántabra, el vallista "es la mejor opción" para los puestos de honor "de forma permanente".

Por otro lado, repasando la campaña 16-17 firmaron un "buen" Europeo de Cross y un "gran" Campeonato en Pista Cubierta en Belgrado, pero lo que les da "el nivel medio en Europa" es el Europeo de Naciones donde fueron "por primera vez quintos" con hombres y mujeres, lo que les permite ser "cabezas de serie" para los próximos Juegos Europeos.

En las categorías inferiores, calificó de "excepcional" el Mundial Juvenil, pero remarcó que no deben olvidar que esto es una "etapa formativa" y no deben obsesionarse con "crear grandes estrellas". "Tuve una sensación buena en todas las competiciones, con esa capacidad competitiva que estamos intentando incentivar", zanjó.

"HORTELANO ESTÁ MUY TRANQUILO"

Chapado se refirió también al estado de salud de Bruno Hortelano, sin competir desde el accidente de tráfico sufrido tras los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. "Vino hace 20 días y hablé con él. Está bien, entrenando y tiene alguna molestia en la rodilla por la sobrecarga por la inactividad", comentó.

"Su intención es centrarse en los 400 metros en pista cubierta para coger fuerza y en aire libre quiere centrarse en 100 y 200. Valorará con su entrenador su regreso. Le vi tranquilo, muy centrado en su preparación y no hay problema para el apoyo con su mano", puntualizó.

En este sentido, el presidente de la RFEA consideró que deben "dar visibilidad a las hazañas de cualquiera" y no centrarse únicamente en el velocista, que "en 2016 era el que más atraía a los jóvenes" y que "generó lo mismo en forma de pionero que Manolo (Martínez) o Yago (Lamela), lo que dio más visibilidad".

El dirigente insistió en que no deben "quemar etapas". "Muchas veces generamos estrellas demasiado pronto y limitamos su progresión", avisó, citando el plan de desarrollo para "trabajar desde la identificación de talento". "Una vez identificado, el reto es ver la competencia con otros deportes y posicionarnos como primera opción del chico o chica", admitió, al tiempo que aclaró que están trabajando en tener "más" competiciones de categorías inferiores para que los jóvenes "puedan competir con la selección y aprendan a hacerlo en esa circunstancia".

En este sentido, detalló que es "clave la coordinación en el trabajo de base", pero que en España es más complicado porque no cuenta con un "plan nacional como otros países". "No podemos tener 17 programas", resaltó en relación a las competencias autonómicas.

De cara a la temporada 2018-19, Chapado se mostró optimista de cara al Europeo de Campo a Través al que acudirán con "un equipo completo con grandes posibilidades e ilusionarte y con atletas en gran estado de forma como Mechaal o Gebre". "Tenemos que ser exigentes y aspirar a grandes resultados", desafió.

El Mundial 'Indoor' de Birmingham lo ve en la "misma situación" que el de Londres con "muy pocas opciones reales de medallas", con el añadido de que Orlando Ortega no acudirá que en londres, por lo que todo recaerá en lo que pueda hacer el "mediofondo, el relevo 4x400 masculino si los cuatro están bien" o una Ana Peleteiro que "puede tener opciones". "Para el Europeo de Berlín las opciones son más claras. Somos muy optimistas y es donde nos ponemos en valor", recalcó.

VE INNECESARIO REVISAR LAS MARCAS ANTIGUAS

En cuanto a nivel organizativo, celebró que el año que viene el Meeting de Madrid vuelva a ser "uno de los mejores" y que España vaya a acoger "tres Mundiales Master", pero que "el más importante" será el Mundial de Medio Maratón de Valencia.

"Para el calendario de 2018 tenemos todas las sedes concedidas y ya alguna para 2019. Empieza a haber mucha demanda de organizar campeonatos de categorías inferiores. A veces tenemos limitaciones de instalaciones y no todas las ciudades pueden organizar grandes eventos y la visibilidad nos la da el que puedan venir los mejores del mundo", añadió.

Además, Chapado confesó que el Estadio de Vallehermoso es "emblemático", pero que no está preparado "para grandes campeonatos". "Para mitines es importantísimo y un referente. Si está listo antes de abril de 2019 me doy por satisfecho", indicó sobre la reforma del recinto.

Por último, a nivel internacional opinó que quedará en "agua de borrajas" el proyecto de revisar los récords europeos de antaño porque no "tiene sentido someter a duda" las marcas de atletas como Jonathan Edwards o Paula Radcliffe y no se pueden "cargar el patrimonio atlético y de gente que ha sido referente". "La sospecha o la opinión no es suficiente argumento", sentenció.

Sobre la nueva clasificación que quiere instaurar la IAAF, el mandatario piensa que "da importancia a grandes pruebas" y que "premiar el aspecto competitivo". "Valora la marca y dónde se consigue. Va a potenciar la competición y el ganar por encima de la marca. El sistema no está definido, pero es un avance y premia a los que estén más en forma", opinó.