La RFEA cambia el sistema de ayudas para destinarla "a los que tienen mejores actuaciones con la selección"

4/12/2017 - 14:40

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha cambiado el sistema de ayudas económicas con el fin de destinarlas "a los que tienen mejores actuaciones" cuando compiten con la selección nacional y a través de un plan que consta de seis niveles diferentes.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Las ayudas no son una remuneración por los éxitos o las marcas, sino para seguir avanzando. El sistema anterior era del año 79 con Carlos Gil y se centraba en la consecución de marcas, pero lo que se nos encarga a nosotros es premiar y dirigir las ayudas a los que tienen mejores actuaciones con el equipo nacional", aseguró este lunes Raúl Chapado, presidente federativo, en un desayuno de trabajo con la prensa.

El dirigente dejó claro que "no se reduce ni un solo euro". "Sólo cambiamos el foco. A los que tienen posibilidades en Europeos o Mundiales hay que ayudarles", remarcó el exatleta, que desgranó como este nuevo sistema que consta de seis niveles.

"Los tres primeros son para los que tienen capacidad de ganar medallas, ser finalistas o ser semifinalistas, y el cuarto para atletas de transición que pueden dar el salto a los tres anteriores. El quinto es para los Sub-23 con posibilidades reales para el futuro y el sexto está relacionado con los junior o Sub-20 y no es una ayuda económica, sino que nos centramos en las condiciones para su preparación", detalló.

Así, aclaró que se va a pasar de 250 a 125 atletas que "van a tener mejores condiciones" gracias a un "sistema de estímulo y que focaliza el alto rendimiento en la selección". "Mucha veces había atletas becados que no habían ido con la selección o que hacían grandes marcas, pero no con la selección", recordó.

La cantidad destinada será de millón y medio de euros, con un abanico de 30.000, la máxima, a 7.500, la menos, y con "un porcentaje par el entrenador". "La realidad económica es la que es, pero creo que tenemos un gran plan y no se ha hecho al margen de los atletas. Ellos tienen sus preocupaciones y nosotros tenemos la capacidad de ser flexibles y hay una Comisión de Ayudas que estudia cada caso particular porque no tenemos la responsabilidad en todos los casos", admitió.

"ESTAREMOS LA LADO DE LOS QUE COMPITEN DE MANERA JUSTA".

Y si un atleta se ve implicado en un caso de dopaje le "congelan el sistema de ayudas hasta que se resuelva", además de no de seleccionarle. "No sancionamos, pero no le convocamos porque no garantiza el mejor resultado deportivo, pero no es un castigo", remarcó.

En este sentido, preguntado por el caso de Ilias Fifa, Chapado confesó que "desde el punto de vista legal no ha sido un tema complicado". "Había una suspensión cautelar y cuando se acaba tenemos la obligación de activar la ficha. Las competencias las tiene la AEPSAD y nosotros tenemos que colaborar", afirmó.

El dirigente no esconde que el atletismo español ha tenido "dopaje y atletas sancionados", pero insistió en "respetar los procedimientos y ver como van". "Tenemos que ser muy claros en nuestra comunicación y estaremos siempre la lado de los atletas que compiten de manera justa", aseveró.

De todos modos, tiene claro que actualmente el atletismo nacional y mundial está "pagando la penitencia de errores del pasado". "Me refiero a la gran cantidad de casos que han afectado a la credibilidad de este deporte como el de Rusia. Todos lo hemos pasado (el dopaje) y el mayor efecto negativo es la duda en los aficionados", apuntó.

"La IAAF está trabajando bien y quiero destacar sobre todo la valentía de los atletas para defender un deporte limpio y justo", añadió, dejando claro que una de las vías para acabar con esta lacra es la de trabajar "con las categorías menores para concienciarles de lo que es el dopaje y lo que es el atletismo".