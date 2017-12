Rafa Nadal, Mireia Belmonte y Sebastian Coe, ganadores de los Premios AS del Deporte en su 50 aniversario

4/12/2017 - 21:36

El tenista Rafa Nadal, la nadadora Mireia Belmonte y el exatleta británico y presidente de la IAAF Sebastian Coe han sido galardonados con los Premios AS del Deporte en una gala en la que el diario, que ha celebrado su 50 aniversario, ha querido reconocer también a algunos deportistas históricos españoles como Miguel Indurain o Manuel Orantes.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La ceremonia, presidida por Sus Majestades los Reyes, contó con la presencia de una nutrida representación institucional, deportiva y social española, entre los que estuvieron el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo; la presidenta del Congreso, Ana Pastor; el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete; o la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Nadal, que acabó la temporada como número uno del mundo, fue galardonado con el premio a mejor deportista español de la historia. El de Manacor conquistó, esta temporada, su décimo Roland Garros, su tercer Abierto de Estados Unidos y en la que rozó la gloria en el Abierto de Australia.

"Quiero felicitar a todos los premiados, somos muchos los deportistas que hemos sido premiados y también a los que no lo son. El deporte es una gran familia y si estamos aquí es gracias a los que nos marcaron el camino. Me hace mucha ilusión recibir este premio, creo que hay muchos a mi nivel para conseguir este premio", señaló el manacorí.

Mireia Belmonte también fue reconocida como mejor deportista española de la historia. La de Badalona se convirtió, durante este año, en campeona del mundo al ganar el oro en 200 metros mariposa durante el Mundial de Budapest, completando la triple corona en la especialidad. Además, batió en agosto el récord del mundo en piscina corta en 400 metros estilos arrebatando la marca a Katinka Hosszu.

El atleta londinense Sebastian Coe recibió el galardón en honor a su extensa trayectoria deportiva en la que logró dos oros olímpicos (Moscú, 1980 y Los Ángeles, 1984), un oro en el Mundial de Roma de 1981 y un oro en el campeonato europeo de Stuttgart en 1986.

El premio revelación fue para el tenista malagueño Alejandro Davidovich, ganador de Wimbledon en categoría junior y semifinalista de Roland Garros con tan sólo 18 años de edad.

Además, AS quiso reconocer a algunos deportistas españoles de éxito en cada una de las cinco décadas de vida del diario AS: el ex guardameta José Ángel Iríbar y el ex tenista Manuel Orantes, mejores deportistas entre 1967 y 1976; la selección de fútbol española del 12-1 a Malta y la de baloncesto por la plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, los mejores entre 1977 y 1986.

El oro olímpico del atleta Fermín Cacho y los cinco 'Tour' de Francia también fueron premiados destacando los años de entre 1991 y 1995. Los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 también estuvieron presentes con el premio a la selección española de fútbol por el oro obtenido en la cita.

Los éxitos de Pau Gasol y la séptima Copa de Europa del Real Madrid se llevaron sendos premios representando la década de 1997 y 2006. Y, por último, Ruth Beitia y el Mundial de la selección en Sudáfrica obtuvieron el reconocimiento por la gran última década en la que el deporte español fue protagonista.