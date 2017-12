Mireia Belmonte: "He cumplido mi sueño de ser campeona del mundo y ahora voy a por el récord de Europa"

4/12/2017 - 23:30

La nadadora española Mireia Belmonte ha asegurado este lunes que su objetivo más cercano es el de "batir" el récord de Europa en piscina de 50 metros después de "haber cumplido el sueño" de ser campeona del mundo, al mismo tiempo que ha afirmado optar por "descansar" para centrarse en el campeonato de Europa en Glasgow del próximo julio.

"Este año he optado por tener una preparación un poco más larga, quiero apretar un poco más en piscina de 50 en julio para afrontar en agosto el europeo de Glasgow y por eso quiero descansar algo más en estos momentos. Quiero ir paso a paso. He cumplido mi sueño de ser campeona del Mundo y ahora me he propuesto batir el récord de Europa y, si hay suerte, el del Mundo, aunque ese ya son palabras mayores", señaló en la gala de los Premios As del Deporte.

La catalana recibió el premio a la Mejor Deportista Española de la Historia. "Estoy muy emocionada por recibir este premio. Ha habido muchas deportistas, muy buenas y que yo sea la elegida pues no sé cómo describirlo, es muy especial y un honor", indicó.

Belmonte se mostró muy orgullosa de recibir el premio de manos de Su Majestad el Rey. "Es muy especial que Casa Real apoye tanto a los deportistas, también cuando vamos a los Juegos Olímpicos. Es el mayor ejemplo de deporte, él fue el abanderado en Barcelona 92' participando también y creo que ha sido la figura perfecta para darme el premio esta noche", añadió.