Laso: "Las derrotas no me crean ansiedad pero me cabrean"

Madrid, 7 dic (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, descartó la palabra ansiedad, tras haber perdido cinco de los últimos seis partidos en la Euroliga y de cara al choque contra el Olympiacos de este viernes en Atenas, pero reconoció que le cabreaban.

"La palabra no es ansiedad, no estamos al final ni obligados a ganar para clasificarnos y quedan veinte partidos. Me cabreo por perder partidos, pero no considero la palabra ansiedad. Me gustaría tener a los cuatro lesionados, pero no están. Es un problema de crecimiento de equipo", dijo Laso.

Para este partido el técnico podría recuperar a Jeffery Taylor.

"Taylor ha podido entrar en el grupo y hoy ha sido el primer día que ha completado la sesión. Hemos tenido un problema con Rudy en un pie, que se le fue un poco en un entrenamiento, en principio viajamos trece jugadores y decidiremos en el último momento", informó.

La prueba en la pista del Olympiacos es especialmente complicada.

"Lo que hay que hacer es bien las cosas que sabemos hacer. El Olympiacos es un equipo muy sólido con muchos referentes tanto en el juego interior como en el exterior, recuperan a su estrella Spanoulis que es muy creativo y muy decisivo con el balón", apuntó Laso.

"Luego tienen el foco de Printezis en el juego interior más Milutinov y McLean que están jugando muy bien y muchos tiradores como Roberts, Strelnieks. Es un equipo que está compitiendo muy bien y que en el tiempo llevan una filosofía de juego y de estilo que les hace ser siempre uno de los equipos top de Europa. La clave será intentar controlar el ritmo del partido, buenas decisiones en ataque y no pérdidas", añadió.

Diciembre, como todos, va a ser un mes complicado.

"Es un mes difícil, jodido, con partidos difíciles, con viajes. Sabemos que estamos exigidos, se nos juntan los rivales, pero veo al equipo bien dentro de la situación que tenemos. Debemos seguir mejorando y ver cómo vamos encontrando más a los nuevos, sobre todo en el caso de Chasson (Randle) y Edy Tavares", observó el técnico.

De los cinco equipos españoles en la competición, sólo el Madrid está, de momento, entre los ocho primeros.

"Queda mucha Euroliga y sólo llevamos un tercio de competición. La Euroliga te exige todos los días. Se te escapa un partido, dos y piensas que lo estás haciendo mal. Hay que valorar que la competición tiene muchísimo nivel y cualquier equipo está en disponibilidad de jugar playoffs", comentó.

"Los cinco equipos españoles tenemos, además, una Liga muy competitiva y eso hace que el desgaste y la utilización del equipo te pase factura. Muchos de los partidos que hemos perdido los españoles han sido en finales igualados, es algo que tendremos que mejorar", siguió.

"No tengo la sensación de que haya bajado el nivel de los equipos españoles. Los cinco podrían estar luchando por entrar en playoffs, pero también el resto", continuó.

Las lesiones están pasando factura y todavía falta para poder tener el equipo al completo.

"No queda otra que asimilar lo que está ocurriendo. Llull se lesionó en agosto y pudimos fichar y en el puesto de base con Facundo Campazzo, Luka Doncic y Chasson Randle es donde menos estamos sufriendo. Las lesiones con la temporada empezada son más complicadas de arreglar, tienes menos tiempo, menos mercado, pero no podemos venirnos abajo porque tengamos problemas, se lesione alguien o fallemos un tiro", afirmó.

En este sentido, la recuperación de Anthony Randolph está siendo más larga de lo esperado inicialmente.

"Randolph va regular, tenía más de lo que pensábamos al principio. En Vitoria hizo mucho esfuerzo por jugar pero tenía una fractura y ahora lo más importante es que se cure bien. No soy optimista en las dos próximas semanas. No lo veo cercano. En enero va a jugar, seguro", declaró.

Tampoco faltó un comentario más pormenorizado sobre la estrella rival, Spanoulis.

"Es un referente en su equipo, aunque ellos no cambian mucho su estilo de juego sino que se adaptan a lo que puede hacer el jugador. Spanoulis es alguien que da un extra siempre en los momentos calientes. Es un referente en el baloncesto europeo", finalizó Pablo Laso.