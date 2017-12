Crónica del España - Eslovenia, 33-26

8/12/2017 - 22:52

Las 'Guerreras' cumplen ante Eslovenia pero no evitan a Noruega en octavos España saca su mejor versión en la segunda parte y sale de la primera fase con un cruce inesperado

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La selección española femenina de balonmano superó (33-26) este viernes a Eslovenia en la última jornada de la primera fase del Mundial de Alemania 2017, con lo que las 'Guerreras' avanzan a octavos de final desde el tercer puesto del Grupo A, el cual les cita contra pronóstico contra la temida Noruega.

De menos a más, las de Carlos Viver sufrieron el buen hacer esloveno en el primer tiempo pero sacaron intensidad y acierto desde la reanudación. La entrada de Darly Zoqbi bajo palos y el liderazgo de Nerea Pena lanzaron el golpe en la mesa de España. Con el pitido final, la calculadora no funcionó. El supuesto cruce favorable por no pasar como última quedó en un choque el lunes (17:30 horas) contra la campeona del mundo y de Europa, una Noruega que no pudo con Suecia (28-31).

La trascendencia del envite estaba alimentada por evitar a las noruegas, pero una vez más las cuentas no salieron cuando de deporte se trata. Sin duda Suecia no hubiera sido ningún regalo tras el desenlace del Grupo B. Tocaba ganar y se dejó notar en el punto de locura y nervios que tuvo el encuentro, pero España terminó sacando su mejor versión en el torneo. Una tensión que lastró a ambos equipos en el primer tiempo, con Eslovenia por delante gracias a Ana Gros.

El cerebro de las de Uros Bregar, además de estilete con 6 goles al descanso, esquivó la defensa española. España volvió al 6:0 en el cierre de la fase de grupos, pero sin hundirse al menos de inicio. El arranque fue para las 'Guerreras', con una 'Sandy' Barbosa que no gozó de continuidad en su acierto (4-2). Las de Viver encontraron por fin el juego con la pivote, Paula García esta vez, y tanto Nerea Pena como Amaia González de Garibay vieron la puerta rival.

GRAN SEGUNDA PARTE, LAS CUENTAS NO SALEN

Sin embargo, también funcionó el tanque esloveno Teja Ferfolja y, sobre todo, Gros campó a sus anchas (8-11). En arreones y con Viver pidiendo intensidad en defensa para ayudar a Silvia Navarro bajo palos, España recortó sin quitar el mando a una Eslovenia que disimuló mejor sus pérdidas (13-14). Las 'Guerreras' soltaron lastre en el vestuario y saltaron con otra energía al segundo tiempo, cambiando el guion en tres minutos.

España salió enchufada con un 4-1 de parcial. Zoqbi se quedó en portería con buenas paradas y permitió correr a las 'Guerreras'. Nerea Pena enseñó el camino y asumieron sin miedo la responsabilidad Ivet Musons, Almudena Rodríguez y Jénnifer Gutiérrez. El renovado plantel de Viver, que ha absorbido el gen de las 'Guerreras', creció a base de las paradas de Zoqbi hasta romper el partido (20-16).

El equipo español mejoró también el balance defensivo y Eslovenia fue perdiendo alegría en su juego, al tiempo que no encontró a Gros. España anuló a su principal problema y Nera Pena se llenó de goles junto con Amaia González de Garibay para confirmar el cambio de tendencia (22-18). Las 'Guerreras' volaron sobre el parqué del Trier Arena, uno de los dos partidos que jugaba España. Desde el Grupo B, Suecia sorprendía a Noruega para poner a la defensora del título en el camino de las de Viver.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 33 - ESLOVENIA, 26. (13-14, al descanso).

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Silvia Navarro (p), Darly Zoqbi (p); Carmen Martín (1), María Núñez (1), Silvia Arderius, Eli Chávez, Jennifer Gutiérrez (2), Maitane Etxeberria (1), Paula García (2), Amaia González de Garibay (5), Nerea Pena (9), Lara González (1), Mireya González (2), Almudena Rodríguez (1), Ivet Musons (3) y Alexandrina Cabral (5).

ESLOVENIA: Pandzic (p) y Vojnovic (p); Ferfolja (4), Rudman, Gros (7), Zabjek, Stanko (7), Abina, Zulic (1), Irman (2), Koren (1), Vucko, Vrcek, Krhlikar, Beganovic y Amon (4).

--PARCIALES: 4-2, 4-3, 7-7, 8-10, 10-12, 13-14, --descanso--, 17-15, 20-17, 23-19, 25-21, 29-23 y 33-26.

--PABELLÓN: Trier Arena.