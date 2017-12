(Previa) El 'MAPFRE' defiende liderato en la salida de la tercera etapa de la Volvo Ocean Race

El 'MAPFRE' afronta desde este domingo (14.00 hora peninsular española) la tercera etapa de la Volvo Ocean Race, que cubrirá 6.500 millas náuticas desde Ciudad del Cabo (Sudáfrica) a Melbourne (Australia) y que valdrá doble, con el objetivo de mantener el liderato de la flota de la vuelta al mundo a vela.

Con 14 puntos, la embarcación española patroneada por Xabi Fernández comanda la tabla después de terminar segunda en la primera etapa y coronarse en la segunda, que unió Lisboa con Ciudad del Cabo; a sólo un punto espera el 'Vestas 11th Hour Racing' de Charlie Enright. La segunda posición en la regata costera del viernes, después de salir último, también da muestras de las opciones del 'MAPFRE'.

El frío, la humedad y el fuerte viento serán protagonistas de la ruta. Además, supone el regreso de una de las etapas originales de la Whitbread Round the World Race después de 12 años de ausencia, con el aliciente también de que otorgará el doble de puntuación a los navegantes. El Océano Sur volverá a poner en apuros a los participantes, que deberán lidiar con tormentas que ya ocasionaron abandonos en pasadas ediciones.

Así, la flota partirá desde la ciudad sudafricana para dirigirse hacia el sur, al Cabo de Buena Esperanza, antes de virar a la izquierda y poner rumbo este a través del Pacífico Sur. Las tormentas y las grandes olas serán los obstáculos a salvar antes de volver a apuntar al norte para cruzar la Gran Bahía Australiana, entrar en el estrecho de Bass y apurar hacia Melbourne.

La zona de borrascas complicará la navegación de las siete embarcaciones, pero la estrategia será clave para salvar la papeleta. En la salida en Ciudad del Cabo, influenciada por el anticiclón de Santa Helena, habrá vientos ligeros, por lo que ganar el sur y las bajas presiones será prioritario para tomar ventaja ya con vientos fuertes.

Una vez enganchen la baja presión, los equipos tienen que mantenerse bajo su influencia a toda costa. El problema estratégico es posicionar el barco para que no haya tanto viento que empiece a causar roturas, pero que a la vez haya suficiente como para ir a buena velocidad y que la borrasca no les deje atrás. En esta parte vivirán intensamente los fuertes vientos y las enormes olas de los Cuarenta Rugientes.

La llegada a Melbourne tampoco estará exenta de complicaciones, con dos escenarios para llegar; en el primero, el sistema de bajas presiones podría llegar lo suficientemente al norte para crear condiciones para la navegación rápida; en el segundo, el desierto de Australia central podría calentar la zona y propiciar que una enorme masa de aire caliente ascienda desde las llanuras de Nullarbor para provocar, junto a una alta presión situada en la Gran Bahía Australiana, una borrasca en el Océano Sur que obligaría a irse al sur de la ruta de la regata.

SINCLAIR Y EDNEY, NUEVOS EN LA TRIPULACIÓN DEL 'MAPFRE'

La embarcación española, patroneada por Xabi Fernández, contará con un nuevo tripulante, el neozelandés Louis Sinclair; el trimmer/proa sustituirá en esta etapa al cántabro Ñeti Cuervas-Mons, con problemas en la espalda. Además, la estadounidense Jen Edney sustituirá a Ugo Fonollá como reportero a bordo.

El regatista vasco destacó la importancia de la etapa. "Puntúa doble, por lo que puede empezar a haber ya diferencias en la flota, y vamos al océano Sur, donde sabemos que las cosas se complican. Es importante intentar mantener el equilibrio entre apretar mucho para intentar ganar la etapa y mantener también el barco de una pieza. Anteriormente en las etapas del Sur es donde ha habido un mayor porcentaje de problemas, así que no hay que quedarse atrás porque luego es muy difícil recuperar, pero también hay que tener cuidado", subrayó.

Por ello, pidió precaución desde la salida, en la que se prevé que se den condiciones de viento muy fuerte que podrían superar los 30 nudos de intensidad. "En esta Volvo estamos viendo que las salidas son muy importantes y todo está muy igualado. Primero tendremos aquí un recorrido pequeño en Ciudad del Cabo y con muchísimo viento. Salir de ceñida con 30 nudos tiene su dificultad, así que la prioridad será asegurarnos de que nada se rompe en los primeros días. Habrá que valorar entre apretar y estar muy delante o guardar un poquito, sobre todo las velas, porque de ceñida sufren mucho. Habrá que mantener un poco ese balance, mirando siempre a los rivales y sin perder ventaja", afirmó.

Entre los que se estrenarán en esta etapa están el neozelandés Blair Tuke y la gallega Támara Echegoyen. "La incertidumbre a veces es tu mejor aliada, pero otras veces no. Para mí todo es nuevo y hasta hacer la bolsa me lleva más tiempo que a los demás, sobre todo porque no sabes si estás metiendo todo lo que necesitas o algo que no vayas a necesitar. Todos sabemos que el Océano Sur es frío y hace mucho viento, y cuando piensas en él siempre piensas que va a ser difícil, pero tengo muchas ganas de afrontar este nuevo reto y sobre todo de hacerlo con el MAPFRE", señaló Echegoyen.

El objetivo del 'MAPFRE' para la etapa será estar delante desde el comienzo para llegar a Australia con opciones de luchar por la victoria y mantener así el liderato en la general. "Aparte de que ya de por sí es una etapa difícil, este año tiene la particularidad de que puntúa doble, así que tenemos una presión añadida de hacerlo bien y puntuar lo máximo que podamos para no descolgarnos y estar entre los primeros puestos durante toda la Volvo", explicó Joan Vila, navegante del 'MAPFRE'.

Según las previsiones, la flota podría tardar unas dos semanas en completar el recorrido, estimándose la llegada a Melbourne entre el 25 y el 26 de diciembre. "No sabemos si pasaremos la Navidad en el océano. Según nuestros cálculos de ahora mismo parece que la etapa durará unos 15 o 16 días, así que podríamos llegar a Australia el día de Navidad si todo va bien o un día después", expuso Vila.

--CLASIFICACIÓN GENERAL VOLVO OCEAN RACE 2017-18.

1. MAPFRE (ESP/Xabi Fernández) 14 puntos.

2. Vestas 11th Hour Racing (USA/DIN/Charlie Enright) 13 puntos.

3. Dongfeng Race Team (CHN/Charles Caudrelier) 11 puntos.

4. Team AkzoNobel (HOL/Simeon Tienpont)7 puntos.

5. Team Brunel (HOL/Bouwe Bekking) 6 puntos.

6. Sun Hung Kai Scallywag (HKG/David Witt)5 puntos.

7. Turn The Tide on Plastic (ONU/Dee Caffari)2 puntos.