Hirscher: "Este segundo triunfo me deja perplejo, porque no sé aún donde estoy"

Madrid, 10 dic (EFE).- El austriaco Marcel Hirscher, único séxtuple ganador de la Copa del Mundo de esquí alpino, que este domingo se exhibió al ganar -tras remontar desde el octavo puesto de la primera manga- el eslalon de esa competición disputado en Val d'Isere (Francia), dijo que, casi recién recuperado de una lesión, su triunfo lo deja "perplejo", porque "aún no" sabe "dónde" está.

"En la primera manga no me sentí tan bien, pero en el descanso hicimos nuevas pruebas y por suerte encontramos la configuración correcta", dijo Hirscher tras ganar por cuadragésima séptima vez en la Copa del Mundo y romper a su favor el empate que desde el pasado domingo le unía a su compatriota Marc Girardelli -nacido en Lustenau (Vorarlberg), pero que logró todos sus éxitos para Luxemburgo- y situarse en el cuarto puesto histórico: por detrás del italiano Alberto Tomba (50), del austriaco Hermann Maier (54) y del sueco Ingemar Stenmark (86), el plusmarquista absoluto de victorias.

"El análisis dio buenos resultados, pero antes de afrontar la carrera aún me siento inseguro, porque no sé realmente dónde me encuentro"; declaró al canal Eurosport Hirscher, de 28 años, que, después de lesionarse en agosto el tobillo izquierdo, firmó este domingo su segunda victoria de la temporada, la sexta en Val d'Isere (Francia) y la vigésima primera en un eslalon de la Copa del Mundo de esquí alpino.

"La verdad es que después de esta segunda victoria (del curso) me he quedado algo perplejo, casi sin palabras", comentó el astro salzburgués, asimismo seis veces campeón mundial y subcampeón olímpico de eslalon en los Juegos de Sochi 2014 (Rusia), que en los próximos Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), el próximo mes de febrero, buscará el único título que le falta en su brillante carrera.