Lydia Valentín: "Fue un Mundial que pasará a la historia"

11/12/2017 - 14:51

La halterófila española Lydia Valentín fue homenajeada este lunes en la sede de LaLiga tras su triple corona en el Mundial de Estados Unidos, consiguiendo oro en arrancada, dos tiempos y el total olímpico, un triunfo que "pasará a la historia", en una ceremonia donde también se reconoció la medalla de bronce de Josué Brachi en arrancada.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Cuando terminó la competición y tras los intentos válidos, me emocioné porque es por lo que siempre he luchado. Realmente era campeona del mundo y las imágenes lo dicen todo. Estaba muy emocionada, no me lo creía y fue un Mundial que pasará a la historia", valoró Valentín durante el homenaje al equipo de halterofilia en la sede de LaLiga.

Estos éxitos consiguen potenciar una repercusión necesaria para la halterofilia española. "Para nosotros es muy importante la visibilidad que nos puede dar LaLiga y las redes sociales ya que es un deporte minoritario y no tiene mucha tradición. Ayuda a hacer un trabajo que antes quizá era un poco más difícil", reconoció.

La medallista olímpica destacó una primera arrancada de 110 kilos que "controlaba bastante" y que le ayudó a ganar confianza. "Sabía que los dos siguientes eran para disfrutarlo. Sacábamos una gran ventaja a la segunda pero había que hacer el dos tiempos. Me llevé los tres oros así que es algo que pasa a la historia de mi deporte y en el del país y que perdurará en el tiempo", confesó.

Además, la leonesa reconoció que afronta su último ciclo olímpico hasta Tokyo 2020 y que lo disfrutará "sin duda". Pese a la cita olímpica, la campeona del mundo no quiere olvidarse de los campeonatos europeos y mundiales que se celebrarán el próximo año, con el objetivo de seguir en la misma línea de trabajo para "ganar todo lo que compitiese".

Curiosamente, la deportista española todavía no tiene las medallas obtenidas en Pekín y Londres, aplazadas para el próximo año debido a las elecciones en Cataluña. "Espero que en enero pueda tener la medalla de Pekín y sé que la de Londres tendrá que esperar, pero seguramente esté este año", valoró.

Para Lydia Valentín, esta entrega le ayudará a "cerrar un capítulo" referido a los casos de dopaje que le dejaron inicialmente fuera del podio en Londres, para después acabar consiguiendo el oro por descalificación. "Al final tú vas a competir y no te centras en los demás rivales, sino en lo que tú has trabajado y en dar el máximo ese día. De lo que no dependes, no puedes hacer nada", admitió.

El otro gran triunfador en el Campeonato Mundial fue Josué Brachi, medalla de bronce que supuso "una sorpresa", aunque pudo llegar a ser plata aunque un error en el tercer intento lo impidió. "Quiero seguir los pasos de Lydia para ser campeón de Europa absoluto y creo que el único camino a seguir es entrenando", reflejó.

La medalla de bronce de Brachi fue histórica en la categoría masculina, siendo partícipe también de un cuarto puesto por equipos que nunca antes se había dado en la halterofilia española. "Me han reconocido en Sevilla en varios medios de comunicación, entre ellos Juan y Medio, y fue un poco show. Lidia estará acostumbrada, pero para mí es algo nuevo", bromeó Brachi.

Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, entendió que es una "obligación" atender al resto de deportes mediante LaLiga 4 Sports, plataforma que "ya se ha consolidado". "Es muy importante que estos deportes crezcan en su valor por el sacrificio que realizan y que sea reconocido por la sociedad", comentó.

El dirigente se acordó, precisamente, de esas medallas que la leonesa "no pudo vivir en el momento". "Cuando hay trampas, están hurtando esos momentos con su familia, sus amigas y sus compañeros de selección. Los éxitos gusta compartirlos y disfrutarlos en el momento, porque generan unas sensaciones irrepetibles", criticó.

El presidente se negó a declarar sobre cualquier tema que no tuviera relación con halterofilia, pidiendo que se tirara de "hemeroteca", así como agradeció el trabajo de Lidia Valentín, "un ejemplo y un espejo", que ha permitido concienciar a LaLiga y entender que se trata de un "proyecto muy emocionante".

Sobre esta nueva plataforma de LaLiga, el presidente de la Federación Española de Halterofilia, Constantino Iglesias, lo consideró un "granito de arena" para que se viera reflejado un trabajo "serio y planificado durante años". "Ha habido países tramposos y ahora nos han colocado en el sitio que merecíamos estar", explicó.

El presidente mostró su confianza en un "equipo joven y con mucho futuro", aunque consciente de que específicamente en la halterofilia, "un deportista necesita consolidarse". También notó un cambio en la repercusión de los Mundiales de Estados Unidos, "algo especial" para la Federación. "Las redes sociales han trabajado muy bien y la faceta periodística ha permitido que esté apoyada y valorada en su justa medida", admitió.