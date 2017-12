Marc Márquez: "Estoy en mi sueño, Honda es la fábrica más grande y potente"

11/12/2017 - 16:03

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció que el tema de su continuidad en su equipo será uno "más al que estar atento" el año que viene, pero dejó claro que ya está viviendo su "sueño" que era el estar "en la fábrica más grande y más potente del mundo" y que a pesar de su juventud y de tener seis títulos no necesita de momento "extramotivaciones".

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Es un tema más al que estar atentos para 2018 en tu cabeza. No tiene secreto, todo el mundo prefiere esperar cómo va cada moto y fábrica, dónde están los pilotos y cómo estás tú y cómo te sientes. Me he sentido valorado en Honda y muy cómodo, pero vamos a ver cómo va la pretemporada y las primeras carreras", señaló Márquez durante un acto de Estrella Galicia.

El de Cervera recalcó que "aún no se ha hablado nada". "Cada vez va antes y pronto se empezará a rumorear, pero hay que saber separarlo y coger el mejor camino para ti. Mi ilusión era estar en la fábrica más grande y potente que es Honda, así que estoy en mi sueño", aseveró.

"Con 24 años no tengo que buscar extramotivaciones, quizás más adelante, nunca se sabe, pero no me faltan motivaciones. Cuando se cambia es porque lo necesitas o porque buscas un estímulo", añadió el actual campeón del mundo de la categoría 'reina'.

Márquez insistió en que a su edad su motivación "sigue siendo la de continuar creciendo y mejorar los errores del pasado". "Mientras podamos seguir ganando, la motivación sigue y cada año es un reto diferente", recalcó antes de confesar que su "sueño más caprichoso" sería el de poder competir en MotoGP "con o contra" su hermano Àlex.

"Sería superbonito, no le trataría igual que a los otros porque todo quedaría en familia", subrayó con una sonrisa. "Pero mejor que quede para el mayor", aclaró rápidamente entre risas. "Si pasa será superbonito, pero primero se lo tiene que ganar y trabajar mucho. Ojalá lo podamos disfrutar", afirmó.

Además, consideró "muy pronto" para hablar de las motos de 2018. "Aún no hemos empezado la pretemporada real. En Valencia vimos los primeros prototipos, pero queda mucho por trabajar y es ahora en estos meses cuando se hace el cambio", comentó.

"Ducati estará ahí. Les pude ver en Jerez y van rápidos, y Yamaha creo que también porque cuenta con dos grandes pilotos. Intentaremos trabajar para tener la mejor moto y ser competitivos desde la primera carrera", prosiguió el piloto ilerdense.

"TAMBIÉN SE RUMOREA EN HONDA QUE PUIG SERÁ EL SUSTITUTO DE SUPPO"

Este recordó que "hay contacto con la fábrica durante el invierno" y que ya estuvo "hace una semana" para ver lo que habían "analizado" del test de Valencia y que Cal Crutchlow, piloto del Estrella Galicia Marc VDS, "probó el prototipo" en Jerez de la Frontera. "Hay varias cosas que se pueden mejorar y cada año lo hacemos, pero la teórica a veces en práctica falla", remarcó.

"La primera impresión en Valencia fue bastante buena, pero la tenemos que ver en circuitos que se nos atragantan más como Malasia o Catar. A ver si podemos ganar un poco de estabilidad o de aceleración. En el prototipo todo es muy bueno y noté que el motor va algo mejor pero con un chasis diferente", reflexionó.

En este sentido, puntualizó que "a veces cuando una fábrica tiene tantas ganas de mejorar, las mejoras te las trae de golpe y trae más tiempo entender lo que va mal que lo que va bien". "Ese fue el error en 2015. Hay que tener calma, ir viendo uno a uno los problemas y en los tests de Malasia dar un paso hacia atrás para entender mejor hacia donde vamos a ir", advirtió.

Márquez se refirió a la marcha de Livio Suppo como "una sorpresa para el equipo". "Llevaba muchos años en el Mundial y en Honda y era una figura importante, pero ya hubo cambios año pasado con la jubilación de Nakamoto y entraron nuevos jefes. El equipo va cambiando y ahora tienen que escoger el mejor sustituto, que sea una persona que entienda de este mundo técnica y deportivamente", resaltó, reconociendo que el nombre de Albert Puig "también se rumorea por dentro de Honda".

El de Cervera indicó que este año ha aprendido la lección de la de "no subestimar a nadie" después de que apareciese "el actor secundario" Andrea Dovizioso para darle "una lección de vida de tener a todos por igual" y del que elogió su personalidad.

El hexacampeón mundial declaró también que "siempre" pide al nuevo año "salud y que no haya lesiones". "Lo otro se lo tiene que trabajar uno mismo, pero con lo otro hay una gran parte ganada", apuntó, deseando que "ojalá" pueda llegar a un séptimo título y festejarlo con una celebración en pista que siempre deja "en mano" de su equipo. "Intento mejorar cada año y les digo a ellos que también mejoren", expresó sonriente.

"ÀLEX DEBE TENER AHORA LA CABEZA EN MOTO2"

En cuanto a su hermano Àlex, le vio "bastante bien" en su experiencia en Jerez con la MotoGP del Estrella Galicia Marc VDS. "Me sorprendió bastante que hiciese un día completo bien hecho y se quedase a dos segundos del récord total que lo hizo ese día Dovizioso", opinó.

"Fue una gran oportunidad que le dio Marc VDS y la aprovechó, pero ahora debe tener la cabeza en Moto2. Yo más que nada fui a disfrutar porque me hacía ilusión verle con una moto igual que la mía. Le di algún consejo, pero el primer día que coges una MotoGP pocos consejos puedes dar porque la moto te lleva a ti y no tú a ella", agregó.

El menor de la saga tendrá este año como compañero a Joan Mir, campeón del mundo de Moto3 y "casi el primer rival a batir y en el que te fijas". "Joan tiene telemetría de Àlex y Franco (Morbidelli) que le puede ayudar, como yo me apoyé en la de Dani (Pedrosa) y Casey (Stoner)", detalló.

"Debe intentar hacerlo bien, despuntar y que las fábricas se fijen en él. Luego cada uno debe mirar por su interés y su forma de pilotaje y tener la oportunidad de ir al sitio que le convenga más", añadió sobre las posibilidades del balear de dar el salto a MotoGP.

El propio Mir y Franco Morbidelli, campeón del mundo de Moto2, le acompañaron en este acto de la cervecera donde reconoció que el primer había hecho "una gran temporada" y había vivido "su gran explosión", aunque le recomendó "ir quemando etapas" porque estará en la categoría 'reina' "a largo o corto plazo", mientras que al de Roma le vio "bastante bien" en los test de Valencia con la MotoGP, celebrando que tuviese "la trazada". "Ahora debe conocer la moto y coger velocidad. Tiene maneras, le vi talento cuando coincidí con él en el rancho de Valentino (Rossi)", sentenció.