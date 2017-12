Joan Mir: "Es una señal positiva que me comparen con Márquez pero la clave de esto es no creérselo"

11/12/2017 - 16:22

El piloto español de Moto2 Joan Mir (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) aseguró que es "una señal positiva" que le puedan comparar con Marc Márquez (Repsol Honda), pero tiene claro que "la clave" es no caer en estos halagos de cara a seguir logrando éxitos, empezando por su ascenso a Moto2 donde ha tenido "un amor a primera vista" con su nueva montura.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"La clave de esto es no creérselo porque si luego dejas de trabajar las cosas no salen. Estamos en buen camino y es una señal positiva que la gente diga esto (su comparación con Marc Márquez) y es un orgullo que también me comparen con él", señaló Mir durante un acto organizado por Estrella Galicia.

Además, el balear confesó que la Moto3 se le quedaba "ya un poco pequeña". "Cuando probé la Moto2 fue como amor a primera vista, me lo pasé genial y eso es importante. En los cuatro días de test me lo pasé en grande y tengo muchas ganas de subirme a la moto, pero también tener un tiempo de desconexión en casa que me va a venir muy bien para el año que viene", recalcó.

Mir cambia de equipo y pasa a formar parte de una "estructura buenísima" como la del Estrella Galicia Marc VDS en la que se empezó a "fijar cuando estaba ganando todo en Moto2" con Franco Morbidelli. "En estos días de test he conectado muy bien y es importante tener una buena atmósfera, ha ido mejor de lo que me esperaba. Estoy supercontento de estar en este equipo y a ver si podemos seguir creciendo juntos", deseó.

"Sólo he trabajado con un equipo porque en los tres años en el CEV y los dos del Mundial he estado con el Leopard Racing, pero me ha sorprendido la seriedad de los técnicos y el método de trabajo, que basta ver los resultados", añadió el campeón del mundo de Moto3.

Para su debut en la categoría intermedia, cree que "lo más importante es disfrutar", aunque le gustaría "luchar por estar delante". "No me gusta estar detrás. El año pasado, al no verme delante me ofuscaba y no iba bien. Necesito estar delante para automotivarme e intentaré hacerlo desde las primeras carreras", advirtió Mir, que considera que "los truquillos" que puede aprender de Àlex Márquez, que será su compañero, y Franco Morbidelli, campeón del mundo de Moto2, estarán "en la telemetría" de estos.

"No me ve acercándome a los números de Franco de esta temporada", confesó el español. "Me conformaría con algo más pequeño. Sería una pasada, pero sinceramente creo que no va a ser el caso", resaltó, admitiendo que la lección más importante que le deja este 2017 fue la que tuvo en Assen. "Venía de ganar carreras y me veía muy bien para la última vuelta y dejé pasar a uno. Nunca más tengo que dejar pasar a uno aposta", sentenció.