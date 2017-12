Franco Morbidelli: "Intentaré hacer mi historia, Rossi sólo hay uno en Italia"

11/12/2017 - 16:41

El piloto italiano de MotoGP Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) aseguró que su compatriota Valentino Rossi le ha enseñado "mucho", pero que "sólo hay uno" como el nueve veces campeón del mundo por lo que su objetivo ahora es intentar hacer su propia "historia".

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Conozco a 'Vale' desde que tenía 13 años y me ha enseñado mucho. Vamos a ser rivales y ahora el aprendizaje lo tengo que hacer yo, no que me lo explique él como hacía antes", reconoció Morbidelli en un acto organizado por Estrella Galicia.

El de Roma confesó que le "repiten" constantemente la opción de ser el heredero de 'Il Dottore', "una presión más de las muchas que un piloto ya tiene". "Hay que aguantarla y vivir con ella. Creo que, al igual que en España Marc (Márquez) sólo hay uno, en Italia también sólo hay un Valentino. Es imposible hacerlo como ellos, pero intentaré hacer mi historia", recalcó.

El campeón del mundo de Moto2, que pediría "velocidad" al nuevo año, celebró su ascenso a MotoGP con la misma estructura porque "conocer ya a la gente del equipo y cómo trabajan lo hace menos impactante". "Los primeros dos tests han sido muy buenos, he ido mejorando poco a poco y trabajando bien con mi equipo", expresó.

"Es importante aprender bien a conducir la moto en los test, aprender de los 'grandes' de la categoría y prepararse bien para las primeras carreras. Es mi primer año y durante el campeonato tengo que ir mejorando y aprendiendo. No sé cual será mi resultado, hay que ver las primeras tres o cuatro carreras", añadió al respecto.

Morbidelli apuntó que para él sería "un sueño" poder medirse con Marc Márquez en una última curva de un Gran Premio y elogió la forma de pilotaje del catalán. "Me gustan sus 'salvadas', son una cosa increíble, de otro nivel", aseveró.

Finalmente, el italo-brasileño indicó que en Moto2 "la consistencia es lo más importante". "Estar ahí delante cada carrera ha sido clave para mi título", puntualizó, mientras que cree que la lección más importante que se lleva del 2017 es la de "aprender a quedarse tranquilo en el Gran Premio de casa".