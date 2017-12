Estrella Galicia cree que comparte valores como "el esfuerzo y la ambición" con el mundo del motor

11/12/2017 - 17:02

Estrella Galicia recalcó que comparten valores claves como "el esfuerzo, la ambición o la superación" para afianzar año tras año su vinculación con el mundo del motor, principalmente en la base y en el Mundial de Motociclismo donde cuentan con una estructura para las tres categorías.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"El mundo del motor expresa muchas cosas con las que hemos crecido como compañía como son el esfuerzo, la ambición o la superación. Además, los pilotos son capaces de crear alrededor una familia que les ayuda y detrás de cada uno hay un equipo que está trabajando", aseguró este lunes José Cabanas, CMO de Hijos de Rivera SAU, en un acto de Estrella Galicia junto a los pilotos Marc Márquez (Repsol Honda), Joan Mir (Estrella Galicia Marc VDS) y Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), todos campeones del mundo este año y a los que patrocina.

Para el directivo, el Mundial de Motociclismo representa para la marca "una plataforma que comunica" y que les "ayuda a que la gente conozca la marca" y cómo hacen "las cosas". "Nosotros tenemos que ayudar a dotar de recursos para que podamos forjar campeones del mundo pasando por todos los estatus", admitió.

Cabanas, que dio "la más cálida bienvenida" a la estructura a Joan Mir, sobre el que tienen "muchas expectativas por lo que pueda suceder el año que viene", reiteró que comparten "la pasión" con los pilotos. "Ellos viven por y para ser campeones y nosotros por y para la cerveza, la amamos y es nuestra razón de vivir", aseveró, calificando la evolución que han tenido desde que entraron en el campeonato como "muy positiva".

"Lo fue más cuando todos ellos llegaban a una masa social más amplia porque no todos ahora pueden disfrutar del motociclismo. Y las expectativas son buenas, es una plataforma de comunicación internacional que nos ayuda en países estratégicos", sentenció.

El CMO de Hijos de Rivera tuvo palabras para Márquez, al que recuerda como "un chavalín" cuando le conocieron en 2010. "En 2011 nos comprometimos de lleno. Para nosotros fue una corazonada, un amor a primera vista con un niño con cosas muy claras y que sabía transmitir todo eso", elogió.

"Es una persona muy cercana y nos ha abierto la mente para que estemos con Joan y Franco y toda la estructura sea partícipe del 'gran circo'. Ha hecho mucho por el motociclismo y porque sigamos aquí. Hemos conseguido tener algo por lo que Joan ha decidido apostar, Franco lo hizo hace dos años y hoy es campeón del mundo", recordó Cabanas.

Sobre sus proyectos en la base, subrayó que aportan su "granito de arena como muchos otros patrocinadores". "En la base pensamos que es donde está el futuro", expresó. Uno de esos proyectos es una cuna de pilotos con el brasileño Alex Barros en Brasil. "Tenemos prioridad en Sudamérica. Alex es un mago, es uno de los grandes en MotoGP y es capaz de empujar por un proyecto para gente con orígenes brasileños lleguen a la cima de MotoGP", remarcó.

Por su parte, Marc Márquez dejó claro que su unión con la marca se debe a que es una "familia que vive con el mismo carácter y pasión" que lo hace él mismo. "Ha hecho un grandísimo trabajo. MotoGP es MotoGP pero no hay que olvidar la base y si no es por esas Copas de Promoción no estaría donde estoy y ahí están haciendo un grandísimo trabajo", comentó.

"Uno de los puntos más importantes para contar con una marca es que te encuentres cómodo y así vas creciendo juntos. Cuando hay confianza todo es mucho más fácil", agregó el de Cervera.

También halagó el italiano Franco Morbidelli a Estrella Galicia. "Me gusta trabajar con ellos. Es gente muy buena, me tratan muy bien y es como si fuera una familia. Conozco ya mucha gente y me encuentro muy bien", afirmó.