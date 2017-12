El letón Smits llegó a 100 partidos en la ACB y espera que sean "muchos más"

Madrid, 12 dic (EFE).- El alero letón del Montakit Fuenlabrada Rolands Smits alcanzó este domingo en la victoria de su equipo ante el Divina Seguros Joventut la cifra redonda de 100 partidos en la Liga Endesa, que espera sean "muchos más", según aseguró a EFE.

"No pensaba en que llevo 100 partidos ya, pero es algo muy bonito y espero que sean muchos más", declaró a EFE el joven jugador letón, que a sus 22 años es uno de los estandartes del Fuenlabrada y fue fichado por el Barcelona este verano, que decidió dejarlo cedido en el club en el que se formó durante esta campaña.

En el día de su centenario en la máxima categoría del baloncesto español Smits fue capital para la remontada del Fuenlabrada ante el Joventut por 83-78, después de haber ido perdiendo por hasta 19 puntos, con 17 puntos, 5 rebotes y un tapón por parte del jugador letón.

"Fue una victoria muy dura. Al principio empezamos no tan bien, nos metieron muchas canastas fáciles, pero en el segundo tiempo nos pusimos a defender como equipo, metimos todos los tiros y al final ganamos", comentó.

El canterano fuenlabreño, que llegó hace seis años al club del sur de Madrid, fue capital en el cambio que dio el Fuenlabrada en el tercer cuarto cuando el entrenador argentino Néstor 'Che' García optó por sacar un quinteto con Smits como pívot y cuatro jugadores exteriores (Álex Llorca, el congoleño Christian Eyenga, el croata Marko Popovic y el mexicano Paco Cruz).

"Es un poco raro porque siempre he jugado de 3 (alero), y a veces de 4 (ala-pívot), pero bueno, si al equipo le hace falta jugar de 5 (pívot), juego de 5. Si hace falta jugar de 2 o de 3 puedo ayudar. Para ayudar al equipo juego de pívot sin ningún problema", aseguró el jugador letón.

Posteriormente, en la rueda de prensa, el técnico argentino explicó el movimiento basado en las cualidades físicas y técnicas de Smits.

"Rolands es un jugador muy alto y que pesa 112 kilos, es muy joven pero físicamente puede defender a algunos pívots. Como jugamos un juego de movilidad y de abrirnos él también los saca fuera, y como tiene buen tiro nos da espacio para que desde el perímetro los nuestros puedan atacar la canasta", explicó el 'Che' García.

El bahiense aseguró que era "un partido para que Rolands lo pudiera hacer bien en esa posición", máxime cuando el pívot montenegrino Blagota Sekulic había tenido unos problemas de salud durante la semana que no le permitieron jugar más de dos minutos.

Con la victoria del domingo, el Fuenlabrada se pone en una cifra de ocho triunfos, que hace a sus aficionados soñar con la Copa del Rey que se disputará del 15 al 18 de febrero en Gran Canaria, aunque tanto el técnico como el jugador pidieron cautela.

"Claro que sí (se puede jugar la Copa), pero me gusta ir paso a paso, no me gusta pensar tan adelante. Es posible, pero me gusta ir paso a paso y a ver que pasa", señaló Smits

Su entrenador, Néstor García, reconoció que "matemáticamente" puede estar cerca, pero "en cuanto a esfuerzo queda muchísimo", y aclaró que para su plantilla "sería hermosísimo llegar a la Copa".