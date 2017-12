Eguibar: Podía decir que mejor imposible, pero se me ha escapado la victoria

Madrid, 13 dic (EFE).- El español Lucas Eguibar, que este miércoles acabó tercero la prueba de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard (tabla de nieve) disputada en la estación francesa de Val Thorens, declaró a Efe que "podría decir que mejor, imposible; pero también que" se le "ha escapado la victoria".

"Podría decir que mejor, imposible; pero también hay que mirarlo desde todos los puntos de vista y también puedo decir que se me ha escapado la victoria. Pero bueno, vamos poco a poco; y estoy muy contento. Llegamos aquí con no muy buenas sensaciones, porque estaba nevando mucho y no me sentía cómodo", explicó Eguibar, nacido hace 23 años en San Sebastián, ganador de la Copa del Mundo hace tres temporadas y doble subcampeón del mundo este año en los Mundiales de Sierra Nevada (Granada).

"Ayer casi me quedo fuera de la prueba (acabó trigésimo primero la calificación, que da acceso a las eliminatorias decisivas a los mejores 32), y hoy estoy en el podio. La verdad es que estoy muy contento, la valoración es muy positiva", explicó a Efe Eguibar desde Francia.