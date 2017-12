Eguibar: "Este fin de semana, en Austria, iré ahora a por todas, a ganar"

Madrid, 13 dic (EFE).- El español Lucas Eguibar, que este miércoles acabó tercero la prueba de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard (tabla de nieve) disputada en la estación francesa de Val Thorens, declaró a EFE que en la siguiente, "este fin de semana, en Montafon (Austria)" irá "a por todas" y "a ganar".

"Estoy contento por volver a subir de nuevo al podio, pero se me ha quedado un poco clavada la espinita, porque creo que pude haber ganado. Pero soy positivo y ahora, en Montafon (Vorarlberg), saldré a por todas; a ganar", explicó, en conversación telefónica con Efe desde Francia, poco antes de partir hacia Austria, Eguibar, nacido hace 23 años en San Sebastián, ganador de la Copa del Mundo hace tres temporadas y doble subcampeón del mundo este año en los Mundiales de Sierra Nevada (Granada).

Eguibar, que confirmó que será uno de los candidatos a medalla en los próximos Juegos Olímpicos, en febrero en PyeongChang (Corea del Sur), comentó sus sensaciones tras la prueba. "Podría decir que mejor, imposible; pero también hay que mirarlo desde todos los puntos de vista y también puedo decir que se me ha escapado la victoria. Pero bueno, vamos poco a poco; y estoy muy contento. Llegamos aquí con no muy buenas sensaciones, porque estaba nevando mucho y no me sentía cómodo", explicó.

"Ayer casi me quedo fuera de la prueba (acabó trigésimo primero la calificación, que da acceso a las eliminatorias decisivas a los mejores 32), y hoy estoy en el podio. La verdad es que estoy muy contento, la valoración es muy positiva", indicó el campeón donostiarra.

"El cambio tan radical de un día para otro estriba en que hoy las condiciones cambiaron por completo. Ayer había mucha nieve blanda de la fuerte nevada que cambió y hoy la pista mejoró mucho, era casi siete segundos más rápida"; manifestó a Efe desde Val Thorens Eguibar, que explicó el desarrollo de la prueba:

"En la primera ronda (la de octavos de final) me sentí bastante bien y acabé primero sin mayores problemas. En la segunda iba tercero y en la primera curva se cayó (el italiano) Omar (Visintin) y se quedó en medio. Suerte que no perdí más velocidad aún", declaró.

"Apreté, porque por detrás tenía al otro italiano (Lorenzo Sommariva) y me pude meter en la semifinal"; comentó 'Luki'.

"En la semifinal lo fui luchando durante todo momento. Iba segundo y luego hubo un momento que pasé al tercer puesto, así que me he tirado al interior porque si no, no pasaba", añadió.

"Gracias a eso conseguí meterme en la final", dijo Eguibar, que firmó su noveno podio en la Copa del Mundo al acabar tercero este miércoles, por detrás del alemán Paul Berg y del australiano Adam Lambert, que el martes había sido el mejor en la calificación.

"En la final no salí bien. Me medio choqué con el cuarto (el alemán Konstatnin Schad), que se cayó en la primera curva. Lo pasé, pero al esquivarlo perdí velocidad. Así que, al final, el tercer puesto es todo lo que pude sacar", comentó a Efe Eguibar. "Me da un poco de rabia, porque lo estaba haciendo bien, pero al mismo tiempo me da moral este resultado y ahora, en Montafon, iré a por todas", concluyó Eguibar.