Mikel Landa: "Si vamos los tres al Tour, lo normal es que Alejandro y Nairo sean los líderes"

14/12/2017 - 17:11

El ciclista español Mikel Landa (Movistar) ha mostrado su deseo de disputar la próxima edición del Tour de Francia y ha avanzado que, si su nuevo equipo decide llevar toda la 'artillería' a la carrera gala, "lo normal es que Alejandro (Valverde) y Nairo (Quintana) sean los líderes", aunque "luego la carretera irá diciendo quién necesita más apoyo para pelear la general".

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Me gustaría estar en el Tour. Después de la experiencia que tuve al año pasado tengo ganas de volver y seguramente sea este año. Para hacer frente a un equipo tan fuerte como el Sky tenemos que juntarnos lo mejor e ir a por ello", dijo Landa este jueves durante la presentación del equipo Sky, su primer acto oficial con su nuevo equipo.

"La carrera que siempre me había gustado es el Giro, pero después de quedarme a un 'segundito' del podio en el Tour, y sin intentar jugar todas mis cartas, me motiva mucho de cara a volver este año", avanzó el vasco sobre la 'grande' francesa.

Si el equipo Movistar decide llevar a sus tres 'gallos' al Tour, Landa entiende que "lo normal es que Alejando y Nairo sean los líderes de partida" teniendo en cuenta que "son los corredores que ya estaban aquí y que han demostrado que son más fuertes mirando el palmarés".

"Luego la carretera irá diciendo quién necesita más apoyo para pelear la general (...) Si estamos dos o tres líderes en una carrera, ¿por qué no lanzar uno por delante y que pase lo que tenga que pasar? Serán situaciones que tendrán que manejar bien los directores", reconoció, delegando esa hipotética responsabilidad en Eusebio Unzué.

En cuanto a la relación con sus nuevos compañeros, apuntó que "Alejandro es un tío muy cercano" del que "se agradece mucho su simpatía" y reconoció que "la relación con Nairo es más fría". "Pero seguro que con los días somos más amigos y para el Tour somos todos amigos", tranquilizó.

PIDE "SER PRECAVIDOS" CON EL 'CASO FROOME'

En cuanto al caso de Chris Froome, que superó la dosis permitida de salbutamol durante La Vuelta a España, el español, compañero del británico en el Sky, no quiso comentar el tema. "Vamos a ser precavidos y a esperar acontecimientos. Hoy para nosotros la noticia es otra, estamos celebrando el arranque del equipo, y no queremos otra noticia que no sea esa. No voy a hablar más de eso", zanjó al respecto.

Agradecido por la "cercanía y sencillez" que ha encontrado en su nuevo equipo, ya que "tener todo el equipo prácticamente español es más cómodo y menos forzado todo", Landa negó que vaya a ser la referencia del ciclismo nacional tras la retirada de Alberto Contador.

"Lo noto un poco más en los periodistas en vosotros, que estáis buscando un relevo. Relevo para Contador ahora mismo no hay, alguien que sea capaz de ganar tantas vueltas grandes no hay, pero estamos otros corredores detrás que intentaremos hacer disfrutar a los aficionados y que el ciclista español siga arriba", prometió.

Por último, el vasco no quiso profundizar en sus planes para la próxima temporada, más allá de su intención de competir en el Tour. "Es verdad que para estar en el Mundial la mejor preparación va a ser estar en La Vuelta, pero de momento no pienso más allá del Tour. Quiero estar ahí con opciones de hacer algo y luego ya planificaremos el resto de la temporada", finalizó.