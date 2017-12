Unzué: "Hay que tener un merecido respeto por Quintana nos guste más o menos"

14/12/2017 - 17:12

El director del Movistar Team, Eusebio Unzué, reconoció que le gustaría tanto "tener claro" como el "acertar" a la hora de decidir quién llevará los galones en el Tour de Francia donde "la idea" es correr con Nairo Quintana, Alejandro Valverde y el recién llegado Mikel Landa, admitiendo que es "una fortuna" poder tener dos bazas para ganar la ronda francesa y pidiendo en este sentido "un merecido respeto guste más o menos" por el colombiano.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Ya me gustaría a mí tenerlo claro y poder acertar encima. La idea es estar con ellos tres en el Tour porque nos gustaría ganarlo, entre otras cosas porque de los pocos grandes objetivos que nos quedan en el palmarés con el patrocinio de Movistar", expresó Unzué tras la presentación este jueves del equipo.

El navarro celebró "la suerte de poder solar con hacer realidad este objetivo posible" por contar con "la confirmación durante todos estos años" de Quintana, la "recuperación casi al cien por cien" de Valverde y "la llegada" de un Landa que ha dejado "grandes detalles en las dos o tres últimas temporadas".

De todos modos, aclaró que faltan "seis meses" y que todavía "pueden ocurrir muchas cosas", aunque dejó claro que "de momento los galones los tiene que dar el histórico" hasta que la carretera se encargue "de poner a cada uno en su sitio".

"No debemos olvidar que Nairo es un hombre que en los últimos seis años no se ha bajado del podio en las grandes vueltas y debemos de tener con él un merecido respeto al margen de que nos guste más o menos. Luego llega Mikel que es una explosión permanente en estos últimos años y probablemente vendrá con esa experiencia y con ese convencimiento de que las grandes cosas están a su alcance. Veremos si se consolida, pero estoy seguro de que así será", añadió.

Además, no considera que pueda haber problemas de convivencia. "Necesitan conocerse, pero lo único que van a hacer es ayudarse", advirtió. "No juguemos a suponer lo que puede suceder dentro de seis meses. Van a coincidir dos grandes corredores que en algún momento de la temporada van a tener objetivos comunes y eso hoy en el ciclismo es muy difícil", remarcó.

"Creo que dos corredores de su calidad juntos tiene un valor estratégico del que los dos van a salir favorecidos. Llega un momento en que hay que apoyar a unos o a otros porque aquí se gana o pierde individualmente, con lo cual, hay que esperar a que lleguen todos esos momentos", puntualizó el director de la formación 'telefónica'.

El navarro también tiene claro que "los corredores son sensatos y saben que de aquí en adelante pueden suceder muchas cosas". "Puede ocurrir que tengamos la creencia de que tenemos dos hombres para poder ganar el Tour y eso es una fortuna. Hoy sería el día para quedarnos exclusivamente con eso", aseveró.

"LA VUELTA ES CASI OBLIGATORIA PARA ESTAR EN CONDICIONES EN INNSBRUCK"

En cuanto a Alejandro Valverde, opinó que "con todo" lo que da al equipo, no pueden poner "bajo sus hombros la responsabilidad de ser un líder para el Tour". "Es un líder de equipo por todo lo que puede ayudar tanto a Mikel como a Nairo", confesó.

El directivo no olvidó lo atractivo del recorrido del próximo Mundial en Austria y el "casi paso obligado" de disputar la Vuelta para estar en condiciones, lo que podría provocar que Landa, Valverde y Quintana estuviesen también en la ronda española. "Ellos lo ven atractivo y como un posible objetivo", dejó caer.

Por otro lado, Unzué mostró la satisfacción por contar con "un grupo de chavales muy ilusionantes" como Marc Soler, Rubén Fernández o Carlos Betancur. "Todo queda a la sombra de nuestros tres grandes líderes, pero tenemos unos ciclistas que serán de vuestra atención durante el año. Muchos consolidarán muchos de los detalles que dejaron en 2017 y están en edad de seguir en progresión y de dar a este deporte nuevas alegrías", comentó.

En este sentido, también reconoció que espera no "echar en falta" a corredores como los hermanos Herrada o Gorka Izagirre, que han puesto fin a su "ciclo" con el Movistar Team, mientras que no ve "ningún problema" es que se haya reducido a ocho el número de ciclistas en las tres 'grandes'.

"A mí me preocupa mucho más que, por las particularidades de este deporte y por los factores de riesgos que tiene, al segundo día se te han podido caer dos corredores o perder como perdimos a Alejandro en la primera etapa del Tour. Mientras los acuerdos que se tomen sean razonables y todos sigamos en las mismas condiciones, no me preocupa, pero me gustaría que también tuviésemos la garantía de llegar a París, Milán o Madrid con ocho", sentenció.