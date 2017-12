Laso: "Nos hemos vaciado en defensa y sobre el arbitraje prefiero callarme"

Madrid, 19 dic (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, reconoció que su "equipo se vació en defensa" y preguntado por el arbitraje prefirió "no hablar", aunque apuntó que en la expulsión de Luka Doncic los colegiados "rearbitraron el partido".

"Hemos empezado sólidos y defensivamente solo sufríamos con las aperturas de Dubljevic. Poco a poco nuestro trabajo ha ido mejorando y al final hemos ganado un partido muy complicado", dijo Laso.

"Estoy contento por la victoria pero en 48 horas tenemos otro partido muy difícil. El equipo se ha vaciado en defensa con buenas ayudas, rotando muy bien por eso hemos sacado la victoria", añadió.

Sobre la expulsión de Doncic, Laso meditó la declaración.

"Si te pitan una técnica e intencionada antes, estás fuera. En la jugada pitan falta intencionada a Pleiss, pero ven la sangre y rearbitran el partido y pitan intencionada a Luka y técnica a Vidorreta (entrenador del Valencia). No sé si en el VAR en fútbol se hace, pero en baloncesto no se puede hacer, no se puede rearbitrar. Ha sido falta en ataque de Luka, pero no antideportiva. Esa es la jugada que provoca de Luka tenga luego que abandonar la pista. Tiene que ser listo y aprender", explicó.

Sobre el nivel de arbitraje en lo que llevamos de Euroliga, Laso volvió a demorar su respuesta durante muchos segundos.

"No se si hablar o no hablar. Prefiero callarme a decir lo que pienso, pero hay datos increíbles, si se estudian las estadísticas. Lo que está claro es que en esta competición están los mejores equipos de Europa y los mejores jugadores de Europa y creo que los jugadores deben tener protección, respeto, o cómo quiera que lo llamemos porque están a 180 pulsaciones", apuntó.

Sobre la mejoría del Real Madrid, el técnico también dio su punto de vista.

"Llevamos tres o cuatro semanas, desde la lesión de Anthony (Randolph) en Vitoria, que tenemos una línea de trabajo sin demasiados problemas. La entrada de Edy Tavares necesitaba de algo de tiempo. Hay muchos jugadores que están aportando por encima del nivel que se esperaba", subrayó.

"Lo complicado es abstraerse de lo que pasa alrededor. Si no se habla del árbitro ha sido un gran espectáculo", finalizó Pablo Laso.