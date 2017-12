Arturo Casado anuncia su retirada: "Con el oro en Barcelona demostré lo que valía"

27/12/2017 - 21:09

El atleta madrileño Arturo Casado, oro en el Campeonato de Europa de 1.500 metros en Barcelona en 2010, ha anunciado este miércoles su retirada a causa de "las lesiones", que no le han dejado "estar al máximo nivel" a sus 34 años, a la vez que ha reconocido que con esa medalla en la Ciudad Condal demostró su valía.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Las lesiones no me han dejado seguir entrenando como me gustaba y poder estar al máximo nivel. Me hubiera gustado decidir yo mi retirada y nos las lesiones pero lo he sabido llevar sin que pueda significar un trauma para mí. Al fin y al cabo hay más cosas, hay otras facetas que tengo que ir desarrollando poco a poco y en esas me he apoyado para afrontar esa retirada", confirmó el atleta madrileño a Europa Press.

Arturo Casado destacó el Campeonato de Europa de 1.500 metros de 2010 en Barcelona como "el mayor logro de su carrera". "El coronarme campeón de Europa en mi país me dejó muy tranquilo porque llevaba varios campeonatos en los que yo sabía que valía más de lo que estaba consiguiendo. Y al final conseguí demostrar lo que yo valía y con esa lucha y esa superación quedó saldado", puntualizó.

"Han sido años muy bonitos, intensos con mezcla de momentos buenos y otros no tan buenos", continuó el atleta de 34 años. Uno de sus peores momentos en su carrera fue los Juegos Olímpicos de Londres. "En 2012 yo esperaba mucho de Londres y al final me lesioné cinco meses antes con una fractura de estrés en el segundo metatarso y fue algo que me machacó y mentalmente fue duro", reconoció.

De cara al futuro del mediofondo español, Casado lo ve "difícil". "Cada vez hay menos ayudas, patrocinios. Sí hay gente buena y que están intentándolo y, con los pocos medios que tienes, están consiguiendo grandes hazañas y poco a poco van saliendo jóvenes", avisó, a la vez que destacó a Adrián Ben y Lucía Rodríguez como los que "más proyección tienen".

Por último, a nivel personal, el atleta madrileño explicó que se va a dedicar al "mundo académico". "Yo tengo un doctorado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte y soy profesor en el grado de Actividad Física del Deporte. Estoy empezando a investigar en determinados ámbitos de ello. Mi vida va a ir dirigida en torno al mundo académico e intentar desarrollarme lo máximo posible en ese ámbito", sentenció Casado.