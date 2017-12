Popovic: "Títulos no me faltan, me da orgullo ayudar a crecer al Fuenlabrada"

Madrid, 28 dic (EFE).- El escolta internacional croata Marko Popovic aseguró a EFE que a su larga trayectoria no le faltan títulos y que, pese a las ofertas que ha tenido de clubes más potentes, le da "orgullo" ayudar a crecer a un equipo humilde como el Montakit Fuenlabrada, la sorpresa de la actual Liga Endesa.

El veterano escolta de Zadar (Croacia), que atendió a EFE tras un entrenamiento, lidera al actual segundo clasificado del baloncesto español con diez victorias en trece jornadas, que está a un triunfo de asegurar su clasificación a la Copa del Rey, un pase que está "muy muy cerca" aunque aún no es matemático.

Popovic, a sus 35 años, está contribuyendo con sus puntos (es el noveno máximo anotador de la Liga con 14,8 por partido) y desde el triple (anota casi tres por partido con un acierto del 37,2%) al fantástico rendimiento del equipo que dirige el argentino Néstor García, del que confiesa que desde el principio apostó por que los madrileños lucharían por la parte alta de la clasificación.

- Pregunta: El Fuenlabrada es la sorpresa de la Liga, con diez victorias en trece partidos, ¿se lo imaginaba al inicio?

- Respuesta: No. Este club, que es humilde comparado con otros clubes en ACB, tiene su camino, muy diferente de los equipos grandes. Pero con esta humildad y con el trabajo que hacemos, hemos ido paso a paso y logramos diez victorias.

Estamos muy contentos, matemáticamente no estamos en la Copa del Rey, pero estamos muy muy cerca. No esperara que fuéramos a pasar una temporada así.

- P: La Copa del Rey podría ser una realidad en Barcelona si ganan en el Palau Blaugrana, donde nunca lo han logrado.

- R: Sí, falta una victoria más para asegurarla, vamos a ir a Barcelona a jugar. Va a ser difícil, es un equipo muy bueno, con mucho talento. Esta temporada no lo están haciendo muy bien pero es una etapa de transición para ellos, con nuevo entrenador y muchos jugadores nuevos.

No haber ganado en el Palau es otra motivación más para nosotros. Si un club que está 20 años en ACB nunca ha ganado en el Palau siempre es un desafío. Pero sabemos que nuestro camino es defender bien, llegar a un partido igualado el último cuarto y ver nuestras oportunidades.

- P: El club, en su 20 aniversario en ACB, está haciendo algo que los aficionados ven histórico, ¿son conscientes en el vestuario?.

- R: Sabemos que la gente está encantada, pero a mí lo que me gusta es que en el vestuario somos conscientes de que podemos jugar contra quien sea. Este año sabemos que somos capaces de ganar a todos, es muy importante cuando los jugadores piensan así.

Además tenemos un carácter que nos lleva a no bajar los brazos, siempre defendemos bien aunque estemos 20 puntos abajo o arriba, luchamos hasta el final y este año hemos ganado partidos en los que íbamos 15 puntos por debajo.

- P: ¿Cuál es la clave de este equipo?

- R: Una mezcla de veteranos y jóvenes, con Néstor como jefe. Hemos hecho un 'clic' entre jugadores y entrenadores. Jugamos bien, trabajamos bien y tenemos una buena relación. No hay una fórmula mágica, tenemos buena relación, buen entrenador, le respetamos y nos respeta. Venimos a entrenar felices, eso es muy importante.

- P: ¿Cómo es el entrenador argentino Néstor García?

- R: Es una persona muy carismática, muy inteligente, sabe decir las palabras en el mejor momento, sabe cómo controlar el equipo. La verdad es que nos tenemos cariño, tenemos buena relación, habla muchísimo con nosotros, y eso es muy importante para los jugadores

- P: Llegó a Fuenlabrada en 2015 porque el técnico croata Zan Tabak le convenció. ¿Qué es lo que le ha convencido para seguir e ir ya por su tercera temporada?

- R: Yo siempre me muevo por motivos deportivos. Estos años podría estar jugando en algún otro club de alto nivel, pero cuando acepté la oferta de Fuenlabrada, luego renové, tengo una buena relación con la gente del club, llegamos a un acuerdo y estoy cumpliendo mi trabajo. Me tratan bien y me siento muy feliz aquí.

- P: Y eso que ofertas para salir no le han faltado...

- R: Sí, es verdad, pero me siento muy cómodo aquí, muy bien, no tengo nada más que decir.

- P: Néstor García dijo que al llegar lo primero que hizo fue hablar con usted, porque se hablaba de su marcha.

- R: Sí, él me dijo que íbamos a disfrutar muchísimo este año, que íbamos al luchar por 'playoff'. Yo no le dije nada porque pensé que no sabía cómo funciona la ACB, pero él llegó con mucha confianza y poco a poco estamos donde estamos. No sabía mucho de él en ese momento, ahora solo puedo decir buenas cosas.

- P: Estar en un club pequeño, ¿para qué cosas es una ventaja para usted?

- R: Es una ventaja porque cada victoria se celebra como un título, y eso es bonito. Como es difícil lograr victorias, sobre todo contra los grandes, cuando sea hace estamos muy contentos, celebramos.

Pero también cuando llegan momentos malos, como el año pasado que sufrimos muchísimo, no es tan bueno. Al menos estas tres temporadas no hemos sufrimos tanto como los años anteriores. Estoy contento por ayudar al club a estar en estas alturas.

- P: Por estar en Fuenlabrada, probablemente se haya perdido la oportunidad de ganar títulos en otros clubes con un nivel más alto.

- R: Sí, pero ya llevo muchos títulos con Zalgiris, Kazan, Khimki, Zadar, Efes... Los títulos no me faltan, pero sentir un sabor como este con un equipo muy humilde es también un orgullo para mí, porque pienso que puedo decir que le he ayudado un poco a este club a crecer en estos tres años. Estoy muy contento de hacerlo con quienes me han dado la oportunidad de estar aquí

- P: ¿Se ve retirándose en el Fuenlabrada? ¿O en su casa, en Zadar?

- R: Voy día a día, no pienso en estas cosas, estoy concentrado en el entrenamiento de hoy y nada más. No pienso en futuro, estoy aquí en lo que me toca hacer.

- P: En el vídeo del club de deseos para 2018 uno de sus compañeros pedía jugar el 'playoff' de la Liga Endesa, ¿lo ve factible?

- R: Poco a poco. No podemos pensar en el futuro, solo en el hoy. Vamos día a día, a los entrenamientos, luego Barcelona. Es nuestro camino y donde nos ponga al final de temporada será porque lo hemos merecido.