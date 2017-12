Abadía: "Los africanos van a imponer su ley"

Madrid, 30 dic (EFE).- El aragonés Toni Abadía, tercero el año pasado en la San Silvestre Vallecana -su segundo podio-, anticipa que la carrera de mañana "va a ser de campeonato" y está seguro de que "los africanos van a imponer su ley".

"Todos venimos con la ilusión y las ganas de cerrar el año con un broche de oro como la San Silvestre Vallecana, que va a ser una carrera de campeonato. Mañana se puede correr perfectamente en 28:15. Si hay viento, la estrategia jugará un papel fundamental", advirtió en la rueda de prensa oficial.

Para Abadía, "esto no son matemáticas", pero "si todo va bien", espera estar en una marca cercana a los 28:30 minutos.

"Como en ediciones anteriores, hay que tener cuidado con la bajada, con las piernas todavía frescas, porque hay que llegar con fuerza a los 3 últimos kilómetros, que es cuando se decide la carrera. Los africanos van a imponer su ley, lo que nos permitirá hacer un buen registro pero también dificultará el acceso al podio", confesó.

El segoviano Javi Guerra, que tiene un cuarto y un sexto como mejores resultados en la Vallecana, afirmó que el año que acaba ha sido "muy bueno"para él, después de la temporada anterior, en la que tuvo problemas físicos.

"El 2017 ha sido muy bueno para mí, he conseguido marcas personales y estoy en un momento de forma muy bueno, preparando el maratón de Sevilla, con entrenamientos que me permitirán hacerlo bien mañana. Tengo ese 28:30 en las piernas y espero que las condiciones meteorológicas sean buenas, porque se espera mucho viento", señaló Guerra.

El segoviano señaló al veterano Jesús España (con 14 participaciones en la San Silvestre Vallecana), como "un auténtico referente y un espejo para todos, una buena rueda para seguir porque siempre baja de 29 minutos".

"Veremos si se puede ir con los africanos, o es mejor quedarse para reservar fuerzas al final. Toni sabe jugar sus cartas. Ha renunciado al Europeo de cross para llegar más fresco este año y mañana va a dar que hablar. Es muy batallador, le llamamos El Búfalo", bromeó Guerra en alusión a Abadía.

La madrileña Lucía Rodríguez, debutante en 10 km y en su primera San Silvestre, explicó: "No tengo una marca en la cabeza, pero he hecho rodajes rápidos y me encuentro bien. Intentaré bajar de los 35 minutos. Hay que acabar con fuerza. Si llego bien, puedo acabar bastante rápido".

La etíope Gelete Burka, que tiene el récord de la prueba con 30:53 desde su victoria en 2012, explicó que en la actualidad está "preparada para correr maratones,con entrenamientos enfocados a larga distancia".

"Por tanto, no tengo la punta de velocidad de 2011 (cuando se jugó -y perdió- la victoria al esprint con su compatriota Tirunesh Dibaba), pero espero luchar por la victoria".

El eritreo Nguse Amloson se propone "repetir la victoria del año pasado" y se considera "en un buen estado de forma para conseguirlo".