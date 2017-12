Gelete Burka, sobre el récord de la San Silvestre: "Voy a intentar superar mi tiempo"

30/12/2017 - 15:31

La atleta etíope Gelete Burka afirmó tener como objetivo "superar" el récord femenino de la Nationale-Nederlanden San Silvestre de Vallecas, un registro de 30:53 minutos que impuso en su victoria en 2012 y que buscará mejorar, a pesar de encontrarse centrada en entrenar "maratones" y "larga distancia".

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Estoy preparando maratones. Voy a intentar superar mi tiempo y correr en mi ritmo. Estoy preparada para correr larga distancia y no tengo la misma punta de velocidad que antes", afirmó este sábado la subcampeona del mundo al aire libre en 10.000 metros en Pekín 2015 en rueda de prensa.

La africana debutó en la prueba vallecana en 2011, finalizando por detrás de su compatriota Tirunesh Dibaba en un bonito final que aún sigue grabado en su memoria. Burka olvidó aquel segundo puesto venciendo en 2012 y marcando el mejor tiempo histórico de su categoría.

Ahora, no podrá competir con una Dibaba que fue baja de última hora para la carrera por problemas en su pasaporte, según informó la organización. "En 2011 me acuerdo que no vi a Dibaba hasta los metros finales y acabamos muy juntas en el estadio", recordó.

Sí estará la española Lucía Rodríguez, que se fijó su objetivo en bajar de los "35 minutos", tras del bronce por equipos Sub-20 conseguido con España en el Europeo de Campo a Través en Samorin (Eslovaquia). Apenas tres semanas después, la joven de San Lorenzo de El Escorial participará en una carrera "emocionante" en la que podrá compartir recorrido con su padre, un José Rodríguez, exatleta profesional y que "ayudará" a su hija en su debut en la distancia con consejos para "equilibrar" los esfuerzos y "llegar con fuerzas" al tramo final de la carrera.

"Es la primera vez que corro 10 kilómetros y esta carrera, así que va a ser emocionante. No me he fijado una marca pero he hecho rodajes rápidos y me encuentro bien. Iré con una compañera y trataré de bajar de 35 minutos. Con ayuda, será mucho más fácil. Los dos últimos kilómetros serán complicados y quiero llegar con fuerzas porque puedo acabar bastante rápido", respondió.

La madrileña recuerda ver su padre "por la tele correr la carrera". "Era muy emocionante por el público y la iluminación. Él estará conmigo allí y sería un bonito recuerdo compartir mi primera San Silvestre con él. Además me aconseja y me ayudará a equilibrar la carrera", finalizó.