Moll y Hernández ganan en Brunete y en la Copa de Madrid 2017

30/12/2017 - 20:39

Los ciclocrossistas élite Ruth Moll (Manzanillo PC) y Carlos Hernández (Cross Chicken) han sido los vencedores este sábado del II Super Ciclocross Gran Premio de Brunete-Biked Workshop, subiendo ambos a lo más alto del podio como ganadores de la Copa de la Comunidad de Madrid 2017 en su categoría, tras imponerse en las trece pruebas que han compuesto el Campeonato, organizado por la Federación Madrileña de Ciclismo.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"No esperaba competir este año pero me liaron y empecé en Tres Cantos y hasta hoy. La verdad que me ha salido todo redondo, ya que no he tenido ni averías ni caídas y estoy muy contenta por haber conseguido esta Copa", manifestaba Moll al acabar su prueba.

Hernández por su parte no esperaba el pleno de victorias. "Ni mucho menos me esperaba ganar todas las pruebas de la Copa cuando comenzó la temporada, pero cuando llevaba siete victorias la gente empezó a preguntarme si lo conseguiría y al final me lo tomé como un objetivo que al final he logrado", apuntó.

El municipio madrileño de Brunete reunió, por segundo año consecutivo, a los mejores ciclocrossistas de la Comunidad de Madrid para disputar la última prueba del torneo.

Los ganadores de la Copa de la Comunidad de Madrid de Ciclocross 2017 fueron Carlos Hernández (Cross Chicken) en la categoría élite; Ruth Moll (Manzanillo PC), en féminas élite; Lidia Lillian Barba (Bioracer-Elmet), en féminas sub-23; Leonardo Sánchez (Crossbiker-Pina Team), en sub-23; Ángel Casillas (Sanse-Rotor), en junior; Nadia Lozano (Biciárea), en féminas junior; Rubén Sánchez (Sanse-Rotor), en cadetes; Ania Horcajada (Madrid Team), en féminas cadetes; Israel Chica (Biciárea), en máster-30; Begoña Luis Pérez (Entrenamientociclismo.com), en féminas máster-30; Daniel Lorca (Crossbiker-Pina Team), en máster-40; María Fernández (BullRider), en féminas máster-40; Juan Manuel Gallego (Rotor-Íntegro Forma), en máster-50; Montserrat Sanz (Ciclos Corredor), en féminas máster-50; y Juan Antonio González-Berenguer (Mountain Bike Madrid), en máster-60.