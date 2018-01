Nibali: "Sin Contador el ciclismo será probablemente menos divertido"

4/01/2018 - 11:25

El italiano Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) tiene claro que el ciclismo será "menos divertido" tras la retirada de Alberto Contador y aseguró que el pelotón echará de menos su valentía y su capacidad de "sorprender", además de subrayar que fiará toda su temporada al Tour sin descartar su presencia en La Vuelta a España.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Corredores como Contador gustan mucho a la gente porque no se rinden jamás y siempre son capaces de sorprender. Creo que nos va a faltar a todos; también a nosotros porque para muchos sigue siendo un ejemplo. Sin Alberto el ciclismo será probablemente menos divertido", dijo Nibali, el único corredor en activo que ha ganado la 'Triple Corona'.

El 'Tiburón', a sus 33 años, se siente en un buen momento y destacó que su objetivo para 2018 pasa por el Tour. "Soy un corredor de grandes vueltas por etapas y, por tanto, lucharé por ellas", dijo sin descartar la Vuelta a España. "Pero reconozco que también me gustaría luchar por las clásicas de primavera, especialmente la Lieja-Bastoña-Lieja", agregó.

"Al final de temporada también me gustaría pelear por el Campeonato del Mundo, porque tiene un recorrido duro, que se puede adaptar a mis características, y será otro objetivo para mí", reveló Nibali en declaraciones a La Vuelta a San Juan (Argentina), donde comenzará su temporada el próximo 21 de enero.

"Debutar en Argentina se ha convertido, para mí, en una tradición. Es un placer empezar la temporada en Argentina, es una especie de talismán que me da suerte el resto del año. Además, y al igual que otros años, nos trasladaremos unos días antes de la Vuelta a San Juan para hacer una pequeña concentración lejos del frío europeo", indicó.

Aunque Nibali ya ganó el Tour de San Luis 2010, por el momento no quiere marcarse objetivos para la Vuelta a San Juan. "Será difícil aspirar al triunfo final. Será la primera carrera del año y la forma no será óptima, aunque me gustaría ganar una etapa. El año pasado estuve a punto de lograrlo con una fuga desde lejos. Volveré a intentarlo", avisó.

Por último, el ciclista de Mesina valoró positivamente el año 2017 a la espera de que una segunda Vuelta a España engrose su palmarés tras el 'caso Froome'. "Estoy contento, no es fácil subir al podio de dos grandes vueltas un mismo año y tampoco es fácil ganar el Giro de Lombardía. Ha sido un buen año, aunque confío en que el próximo sea aún mejor. Seremos un equipo más competitivo", añadió el 'Tiburón' sobre el Bahrain-Merida 2018. "Han llegado corredores expertos, como Gorka y Domenico, y jóvenes con mucho talento como Mohoric. Formamos un gran grupo".