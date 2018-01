Viran Morros ficha por el PSG hasta 2020 al no contar para el FC Barcelona

8/01/2018 - 18:55

El jugador internacional español Viran Morros dejará el FC Barcelona Lassa a final de temporada, al término de su contrato, y firmará por el PSG francés para las dos próximas temporadas hasta 2020 según confirmaron este lunes todas las partes incluido el jugador, que se despidió del Barça y sus aficionados en sus redes sociales.

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

"La próxima temporada no seguiré en el FC Barcelona y empezaré una nueva e ilusionante etapa en un gran proyecto como el PSG. Después de siete magníficos años viviendo uno de mis sueños de niño, defender la camiseta del Barça, el club ha optado por no contar conmigo en el futuro", desveló Morros.

El jugador, actualmente concentrado con la selección española junto a los blaugranas Raúl Entrerríos, Gonzalo Pérez de Vargas y Valero Rivera para disputar el Europeo de Croacia, a partir del próximo viernes 12, regresará a la disciplina del club para acabar la que habrá sido su séptima temporada en el Barça en su segunda etapa en el club.

"Es una decisión que acepto y respeto pero que me entristece. No es momento de despedirme, solo quiero disfrutar al máximo de estos últimos meses en el Palau y luchar junto a mis compañeros por conseguir todos los títulos posibles. Visca el Barça", concluyó el jugador, dando a entender que su etapa blaugrana no finaliza por decisión propia.

Formado en las categorías inferiores del FC Barcelona desde cadete, debutó con el primer equipo en octubre de 2002 y después de tres temporadas con poco protagonismo se fue al Teucro para seguir su formación. Tras jugar en el Ademar de León, donde definió su rol de defensor, se fue a Ciudad Real y allí ganó dos Ligas de Campeones, entre otros títulos, antes de volver al Barça en 2011.

Su segunda etapa en el club catalán será de siete campañas, en las que ha alargado su palmarés con otra Liga de Campeones además de seis Ligas Asobal, cuatro Copas del Rey, tres Super Globes, siete Copas Asobal, seis Supercopas de España y cinco Supercopas de Catalunya.

Antes de que termine la temporada, el defensor azulgrana buscará levantar los títulos de la Liga Asobal, la Copa del Rey y la EHF VELUX Champions League. A partir de la próxima temporada, Viran, de 34 años, defenderá la camiseta del PSG de la liga francesa hasta el término de la campaña 2019/2020.