Laso: "No creo que dejemos a Shved en cero puntos"

Madrid, 11 ene (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, alabó el talento del su próximo rival, el Khimki, y en especial de Alexey Shved al que cree que no le dejarán "en cero puntos" y pasó de perfil por la posible incidencia de la sanción a los jugadores rusos por bajo rendimiento.

"El Khimki es un equipo con mucho talento, sobre todo Shved que es un jugador que crea mucho para el resto, tienen un gran talento físico en el resto de jugadores con (Anthony) Gill, Malcom Thomas, (Tyler) Honeycutt y (Charles) Jenkins", dijo Laso.

"Ellos se encuentra cómodos en esa situación de equipo muy fuerte que genera muchos contraataques, muchos puntos en campo abierto y es algo que debemos contrarrestar desde nuestras bazas defensivas y ofensivas. Además nos ganaron en el Palacio y sabemos que es un partido complicado", añadió el técnico.

La sanción del cincuenta por ciento del sueldo a cuerpo técnico y jugadores del Khimki por bajo rendimiento, puede afectar en positivo o negativo en el rendimiento del equipo, aunque Laso prefirió no entrar en el asunto.

"Nunca he vivido algo parecido. Tampoco de jugador, pero no lo pienso mucho, me preocupa más lo mío, que estemos bien y que seamos capaces de competir en un partido que se presenta muy duro, muy físico. Siempre espero al mejor rival", subrayó.

El Khimki ha perdido a Thomas Robinson y Honeycutt está teniendo más protagonismo.

"Robinson les daba una rotación interior que les permitía mantener su estilo de juego y en un rol importante. Lo están cubriendo con Honeycutt que aunque es más exterior les permite mantener ese atleticismo. Ellos juegan con un equipo pequeño en estatura pero probablemente es el equipo que más arriba llega porque son muy atléticos y luego tienen la rotación de grandes que pueden jugar menos como (Marko) Todorovic, (Sergey) Monia o (Andrey) Zubkov que también están aportando cosas", analizó Laso.

Lo que está claro es que Shved es el jugador más importante, el que más anota y el que más juego genera.

"No creo que consigamos que Shved tire poco a canasta, va a tirar a canasta, no creo que le dejemos en cero puntos. Al final lo que digo siempre: tiene que ser una labor de equipo y trabajar todos sobre él. Hay algunos tiros que se le pueden defender mejor, pero otros son canastones y esto es baloncesto. Debemos controlar e intentar bajar los registros de Shved pero sin descuidar al resto", apuntó.

El entrenador del Real Madrid podrá contar con los trece jugadores habituales de las últimas semanas.

"Viajan los trece que están disponibles y han entrenado, el resto parece que están mejor pero todavía lejos de reaparecer los próximos días", declaró.

A Laso se le preguntó por la buena racha del equipo, invicto en los últimos cinco partidos de Euroliga y en los últimos siete de la Liga Endesa.

"El equipo ha metido a jugadores nuevos, hemos perdido a otros y hemos ido encontrando la mejor manera de jugar. La entrada de Edy (Tavares) ha sido muy importante porque habíamos perdido a nuestros dos pívots titulares, Ognjen Kuzmic y Gustavo Ayón. Edy es un jugador diferente que te aparece en mitad de la temporada y que es muy difícil adaptarte a él y él a nosotros. Eso necesitaba un tiempo, lo hemos ido mejorando día a día y, sobre todo, está el paso adelante de jugadores que iban a tener menos protagonismo y que están haciendo las cosas muy bien", explicó.

Anthony Randolph es el antes puede volver al equipo.

"No sé cuando podré contar con Randolph. Espero que la semana que viene. Hace diez días comenzó a tirar y no fue a mejor. Los médicos me dicen que está mejor, pero no puedo poner una fecha. Mañana, además, comenzamos una serie de cinco partidos en diez días y es muy difícil meter a un jugador en estas circunstancias", finalizó Pablo Laso.