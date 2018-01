Entrerríos: "En cada campeonato que afrontamos, la idea es volver con una medalla"

12/01/2018 - 17:26

El internacional español Raúl Entrerríos se mostró confiado en las aspiraciones de España para el próximo Europeo, donde la "idea es de volver con una medalla" porque eso implica un buen rendimiento "de principio a fin", así como reconoció no estar pensando "más allá" del debut ante República Checa.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Cada vez que afrontamos un campeonato, la idea y la ilusión que tenemos es de volver con una medalla a casa, porque eso querrá decir que el equipo ha funcionado de principio a fin. Vamos al campeonato con la máxima humildad para conseguirlo", señaló Entrerríos en declaraciones a Europa Press.

El central pidió "ser pacientes y ambiciosos", consiguiendo las victorias teniendo "muchísima humildad y respeto" a los rivales del grupo. "Nosotros queremos ganar el primer día y no pensamos más allá del partido contra la República Checa. No podemos pensar en la siguiente fase o en el último partido ante Dinamarca cuando todavía no hemos conseguido batir a los checos", confesó.

Además, los 'Hispanos' vienen de firmar un buen Torneo Internacional de España, donde el rendimiento fue "de menos a más". "Hemos tenido una preparación física previa en los últimos días de diciembre y en el torneo comenzamos con el ritmo de competición. Me encuentro con mucha energía y ganas de aportar todo lo que pueda de cara al Europeo", señaló.

A título personal, Raúl Entrerríos puede superar en Croacia a Javier Cabanas y Eugenio Serrano con más presencias en la selección. "Es algo significativo cuando escuchas esos nombres y es para mí un motivo enorme de orgullo", reconoció

"Es difícil imaginarlo cuando empiezas a jugar al balonmano de pequeño y después aparecer en tantas ocasiones. Para mí, es una ilusión increíble, y cada campeonato que pasa, hace que todavía sea más especial", añadió el capitán de la selección.

"ESPAÑA MERECIÓ ESTAR EN LOS JUEGOS DE RÍO POR MÉRITOS DEPORTIVOS"

Una buena participación en Croacia permitirá olvidar la ausencia española en los Juegos Olímpicos de Río 2016, algo que fue "realmente duro" para el grupo por no poder estar en un torneo que supone lo "máximo que puedes hacer como deportista".

"Hemos tenido la suerte de participar en dos y tener los Juegos de Río tan cerca hace que sea muy duro. Además, cuando creo que el grupo lo merecía por méritos deportivos. Veníamos de hacer una trayectoria muy buena en los últimos campeonatos, sin bajarnos de los cuatro primeros en ningún momento", afirmó.

Desde la eliminación, el asturiano reconoció que todo el combinado nacional "desea estar en los Juegos", aunque pidió centrarse exclusivamente en el Europeo de Croacia. "Los Juegos son cada cuatro años y entre medias hay muchísimos partidos y competiciones, donde tenemos que intentar ser siempre exigentes y ganar cada una de las competiciones", concluyó.