Ander Mirambell logró la clasificación para los Juegos de PyeongChang

Madrid, 12 ene (EFE).- El piloto de skeleton español Ander Mirambell ha logrado este viernes en St. Moritz (Suiza), en la séptima prueba de la Copa del Mundo 2017-18, su clasificación para los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputarán el próximo mes en PyeongChang (Corea del Sur).

Así lo acaba de confirmar la Real Federación de Deportes de Hielo (RFEDH) a través de las redes sociales.

"Ander Mirambell consigue clasificarse para sus terceros Juegos Olímpicos y estará en PyeongChang. El piloto español ha parado el crono en 1:08.90 y ha pasado a la segunda manga, algo que ni el noruego ni el ucraniano han conseguido. ¡Bravo Ander!", publicó la RFEDH en su cuenta de twitter.

Para celebrar su logro Mirambell recibió en la meta una pancarta hecha por sus familiares y amigos. "Me ha emocionado tanto que no sabía ni desplegarla. Desde aquí agradezco a todas las personas que han colaborado en su realización. Todavía no me creo que vayamos a los terceros Juegos. Necesitaré todavía un poco de tiempo para asimilarlo", dijo el piloto.

"Hemos vuelto a quedar por delante de países como Suiza, Austria o Canadá, que cuentan con unos medios muy superiores. De hoy tan sólo me queda la duda de si habríamos podido mejorar un poco más de haber arriesgado un poco más con los reglajes, pero era la primera vez que salíamos con las nuevas cuchillas adquiridas por la Federación Española de Deportes de Hielo, y han funcionado muy bien", agregó.

Ander Mirambell regresará el domingo a Barcelona para seguir trabajando a las órdenes de su preparador físico, Bernat Buscà, en la puesta a punto para los Juegos Olímpicos de PyeongChang 2018.

El español informa de que se saltará la última cita de la Copa del Mundo, prevista el próximo fin de semana en Königsee, Alemania.