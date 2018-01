Valverde: "La etapa de Andorra va a ser clave"

13/01/2018 - 14:40

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar) ha asegurado que la penúltima etapa, en Andorra y con final en Coll de la Gallina, será "clave" para decidir La Vuelta a España 2018, y ha destacado el "equilibrado y duro" recorrido de la próxima edición.

ESTEPONA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

"Va a ser difícil con este recorrido. Con esa etapa ahí puedes estar con tres minutos y ese día perder 20. Hay que esperar hasta el penúltimo día, que va a ser clave", señaló tras la presentación de la ronda española este sábado en el teatro Felipe VI de Estepona (Málaga).

En este sentido, describió el recorrido como "equilibrado y duro", "con esas llegadas largas y explosivas, y con un final de Vuelta de una semana muy exigente". "Habrá que estar atentos, porque tendremos llegadas que van a ser muy complicadas. Habrá que ir guardando un poco", explicó. "Es una Vuelta que me gusta, pero la temporada es muy larga. Estando bien de forma y si me respetan las lesiones puedo estar ahí", continuó.

Además, el murciano reconoció que ya "no" le "molesta" la rodilla, por la que tuvo que ser operado y que le obligó a interrumpir la pasada campaña. "Estoy haciendo 700 kilómetros semanales y las sensaciones son buenas", dijo. "Entrenando estoy bien, pero la competición no tiene nada que ver. Empezamos en 14-15 días en Mallorca, será una toma de contacto para saber cómo estoy", añadió.

Sobre esta temporada, el de Las Lumbreras afirmó que "el objetivo es estar en el Mundial en condiciones óptimas". "Pero vamos a ver cómo estoy de cansado y ya veremos. Pero sí que quiero llegar al Mundial, que es mi última oportunidad", confesó, sin renunciar al doblete con La Vuelta.

"Depende de lo castigado y cansado que esté. El Mundial este año es muy bueno para mí, si realmente estoy en las condiciones que debo estar. Puedes venir a correr La Vuelta de muchas maneras, con opción a disputar o para preparar el Mundial", apuntó.

Por ello, no quiso hablar de si podría afrontar La Vuelta como jefe de filas. "No lo sé. Vamos a empezar a correr y a ver qué tal me encuentro. Mikel -Landa- debe estar muy bien, le gusta mucho La Vuelta, y a Nairo -Quintana- también; ya nos entenderemos durante la carrera", manifestó. "Teniendo dos corredores como Nairo y como Mikel Landa... Estar ahí, ayudar, sentirme delante y tener libertad me gusta más que correr con la presión de ser líder", expuso, antes de asegurar que al equipo "le interesa" que esté en el Tour y que él no tiene "ningún problema".