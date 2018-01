Laso: "Le tenemos mucho respeto al Baskonia"

Madrid, 16 ene (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, no dudó en reconocer que tienen "mucho respeto por el Baskonia", descartó centrarse en la Euroliga por tener una ventaja importante en la Liga Endesa y confirmó sus deseos de mejorar el rendimiento del equipo cuando los lesionados vayan incorporándose.

"El equipo está bien y tengo a los trece jugadores disponibles. Hemos metido en alguna parte del entrenamiento a Anthony Randolph para que vaya entrando en el equipo, pero todavía le queda", dijo Laso.

Los dos últimos partidos ante el Baskonia, en Vitoria, han sido de montaña rusa con una derrota importante y una victoria trabajada.

"Les tenemos mucho respeto y en el partido de Euroliga allí nos pasaron por encima, en Liga conseguimos sacarlo pero fue muy igualado. Con el calendario que tenemos no te puedes quedar ni con su victoria ante Olympiacos ni con la derrota en Tenerife que han tenido, son partidos diferentes de competiciones diferentes. Esperamos al mejor Baskonia posible", aseguró.

El Madrid llega en un gran momento de juego y resultados.

"No me sorprenden las victorias y estoy muy satisfecho de mis jugadores, todo el mundo ha ido encontrando su sitio, su aportación. No puedo pararme a hablar de un jugador en concreto", resaltó.

En Liga Endesa y con cuatro victorias de ventaja se puede pensar que el equipo va a centrarse más en la Euroliga.

"No pienso mucho en eso. En la Liga tenemos una buena ventaja, pero hay que seguir luchado por estar lo mas arriba posible. Ni mucho menos podemos pensar sólo en la Euroliga. Ahora solo nos importa el próximo partido", comentó Laso.

"Mi única tranquilidad en estos momentos es que dependemos de nosotros mismos. No es algo decisivo, pero sí importante. Es lo mismo que las dobles jornadas, que son importantes pero todavía no decisivas. Hay mucha igualdad", añadió el entrenador del Real Madrid.

El Baskonia está en las puertas del playoff.

"Baskonia y casi cualquier equipo de Euroliga. Milán va el último pero tienen la capacidad de poder entrar todavía. Baskonia, Brose, Zalgiris, Barcelona, todos pueden entrar en playoff", aseguró.

Los vascos son un equipo sin secretos para el Madrid y viceversa.

"Tienen buenos bases, buenos aleros y un jugador como Shengelia muy determinante que juega por dentro, por fuera. Son un equipo que compite todos los días", comentó.

El Baskonia tiene que ganar el próximo domingo para asegurarse la clasificación para la Copa del Rey y eso les puede descentrar.

"No creo que les despiste de un partido ante el Real Madrid. además hasta el domingo todavía quedan días", explicó.

Laso no cree que haya una única clave para intentar obtener la victoria.

"Para ganar al Baskonia hay que hacer muchas cosas bien, defensa, rebotes, manejar el ritmo. No me sale decir una sola clave, quizá el ritmo de partido a partir de nuestra defensa. Ellos pueden jugar en campo abierto, lanzar, hacer bloqueos y continuación...", apuntó

Pero la racha del Madrid es una buena manera de afrontar el partido.

"No pienso mucho en las rachas. Si pensaran los jugadores que con ganar doce partidos ya estaba todo hecho harían mal. Hombre, si has perdido doce seguidos estarás jodido. Pero de nada sirven las victorias o derrotas anteriores, hay que ganar el siguiente choque", subrayó.

"No estoy de acuerdo con que estamos de dulce, estamos bien y sólidos. Dentro de estas doce victorias hemos hecho cosas mal y tenemos que mejorar. Estoy encantado de haber ganado doce partidos, que quede claro, pero estamos en enero y queda mucho", finalizó Pablo Laso.