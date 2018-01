Blanco: "Lydia Valentín es el mejor ejemplo de mezclar talento y esfuerzo del deporte español"

La halterófila Lydia Valentín recibió este martes en la sede del Comité Olímpico Español (COE) la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008, un reconocimiento que le llega casi diez años más tarde a la leonesa, "el mejor ejemplo del deporte limpio y de mezclar talento y esfuerzo del deporte español" para Alejandro Blanco, presidente del COE.

Valentín, bronce ya en Río de Janeiro, recibió esta presea después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) suspendiese a la campeona en la capital china, la local Cao Lei, a la rusa Nadezhda Evstyukhina, quien obtuvo la medalla de bronce, y a la cuarta clasificada, la bielorrusa Iryna Kulesha, todas ellas por dar positivo en dopaje y que provocaron su 'ascenso' al podio tras haber finalizado entonces quinta. Por la misma causa, la de Ponferrada debe recibir todavía el oro que le corresponde de Londres.

Toda la sala se puso en pie en el momento en que la presidenta de la Unió Internacional de Triatlón (ITU) y miembro del COI, Marisol Casado, colgaba la medalla de plata a la deportista española. Además, el presidente del COE hizo entrega de un pin y de un obsequio que se le dan a todos los medallistas olímpicos.

"Hoy es un día muy especial para España. Aunque con un poco de retraso, llega la medalla de Lydia (Valentín), el mejor ejemplo del deporte limpio y que es la mejor mezcla del talento y del esfuerzo del deporte español e incluso internacional", señaló el presidente del COE, Alejandro Blanco.

El dirigente alabó a la leonesa porque "en todo este tiempo" desde que empezó en el deporte "siempre ha sido Lydia Valentín" y ha sabido cuales son sus "orígenes" y su "destino". "Es lo que más está en tu ADN. Creo que eres un lujo para el deporte español y mundial, pero mucho más importante que lo que has conseguido es en lo que te has convertido, en la gran imagen del deporte español y mundial, pero de uno por el que todos trabajamos: el limpio, con valores, del que está al servicio de la persona", advirtió.

"Has demostrado que es posible transformar lo invisible en visible. Los obstáculos no pudieron pararte, las personas tampoco, solo tú puedes y espero que sea dentro de mucho tiempo. Hasta ese momento, seguirás alcanzando más triunfos, medallas, aplausos y reconocimiento. Aumentarás tu leyenda, eres imagen de la España sin complejos, triunfadora, integradora y que no tiene límites", sentenció.

Otro aspecto que resaltó el dirigente fueron todas las personas que le acompañaron en el camino, incluidos su primer entrenador, Isaac Álvarez, quien le inculcó las "bases y amor por el deporte", su preparador desde 2000 hasta 2008, Manuel Galván, quien también recibió 10 años después el reconocimiento a su trabajo.

Por otro lado, el ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, calificó el evento como un "acto de justicia y de reconocimiento público", recordando la primera vez en la que se encontró con Lydia Valentín, momento en el que valoró su especial atención de todos los compañeros, preparadores y familiares que también fueron partícipes de las victorias.

"Se nota que hay afecto, que es difícil de conseguir en la vida. Eres un ejemplo para ver como la mujer va consiguiendo el puesto que le corresponde en el deporte. Tenemos que seguir potenciando el deporte femenino, pero necesitamos que haya campeonas para que las chicas digan que quieren ser como Lydia, Garbiñe (Muguruza) o Maialen (Chourraut). Eres ejemplo y eso es una gran responsabilidad. Sigue siendo como eres, no cambies y sigue dándonos muchos éxitos", concluyó el ministro.

Al acto acudieron también los presidentes de la Federación Internacional de Piragüismo, Patxi Perunena, de la Federación Española de Halterofilia, Constantino Iglesias, y del Consejo Superior de Deportes (CSD), y el vicepresidente de la Federación Internacional de Halterofilia, José Quiñones.